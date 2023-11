A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikuma fennállásának 75. évfordulőja alkalmából tervezett jubileumi programsorozatról számolt be a napokban Irányi László igazgató és Kobán László igazgatóhelyettes; a sajtótájékoztatón az intézményvezető elmondta, iskolatörténeti kiállítást rendeznek, szerveznek egy öregfiúk focitornát, amelynek készül a regisztrációs felülete, de azon is dolgoznak, hogy Ipari-bál is legyen. Az elhangzottakat Juhász-Léhi István, a veol.hu újságírója rögzítette.