Hári Lenke alpolgármester köszöntője után a laudációban egyebek mellett elhangzott, Karácsony Tamás 1984-ben kezdte üzemeltetni a híres arácsi Koloska csárdát. A következő években több füredi és környékbeli településen üzemeltetett vendéglátóegységeket, így például a tihanyi Fogas csárdát, a Thomas vendéglőt, a Kalóz csárdát. 1988-ban ismerte meg feleségét, Krisztinát, akivel a mai napig boldog házasságban élnek, vállalkozásukat is közösen vezetik. Két fiuk született, 1989-ben Tamás és 1991-ben Zsolt. 2006-ban vette át az egykori Flamingó diszkót, melyet családi vállalkozásként üzemeltettek 2013-ig. 2014-ben megalapította a Karácsony Gaszt. Kft.-t, amely ma is négy balatonfüredi vendéglátóegységet üzemeltet. Az elmúlt évtizedben jelentős fejlődésen mentek keresztül üzletei. Kezdetben 10-20 munkavállalónak, ma már 45-50 embernek, a nyári főszezonban csaknem hetven idősnek, fiatalnak adnak munkát.

Karácsony Tamás eddigi életútját végigkísérte a jótékonyság, az adományozás, a rászorulóknak nyújtott önzetlen és nagylelkű segítség. A pénzbeni és tárgyi adományokon túl a személyiségéből eredő lelki-mentális támasszal, személyes kapcsolatok kialakításával és ápolásával is képes a rászorulók felé fordulni. Jótékonysági munkájának minél szélesebb körű kiterjesztéséért rendszeresen egyeztet a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársaival, valamint a balatonfüredi Szociális Szolgáltatásokért Alapítvány kuratóriumával. Mamma Mia étterméből naponta több hajléktalan, illetve egyedülálló idős, nélkülöző ember jut ingyenesen meleg ételhez. Ez utóbbiak számára házhoz is szállítja az ételt, valamint lehetőségeihez mérten segít egyéb problémáik megoldásában is. Mindemellett karácsonykor ételutalványokat ajánl fel, óvodásoknak vásárlási utalványt ad, rászoruló családoknak karácsonykor ünnepi vacsorát készít, melyet feleségével, Krisztinával házhoz szállít. A Bablena családdal megszervezték a Mikulás-vonatot, ahová teát, édességet vitt. Rendszeresen támogatja a lakótelep rendezvényeit. A Balatonfüredi Futball Club Balatonfüreden játszott mérkőzései után térítésmentesen ebédelteti meg a hazai játékosokat. A felsoroltakon kívül még számos család vagy krízishelyzetbe került személy kért és kapott tőle segítséget.

– Nem kedveli a reflektorfényt, a háttérben végzi kiemelkedő önkéntes támogató tevékenységét, amelyben az őszinte emberi szó, a másokkal való törődés, az önzetlen segítségnyújtásé a főszerep – hangzott el.

Az ünnepségen elismerő oklevélben részesült Bocskayné Kurucz Mónika, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat asszisztense a szociális munka területén végzett közalkalmazotti pályafutása 30. évfordulója alkalmából. Elismerő oklevelet vehetett át Vincze Imre, a sérült személyek nappali ellátásának gondozója a szociális munkában végzett közalkalmazotti pályafutása 30. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen köszönetet mondtak Tompos Mária és Perger Zoltánné Ildikó szociális intézményvezetőnek egész éves munkájukért.

A rendezvényen műsort adtak a Lóczy Lajos gimnázium diákjai.