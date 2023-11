A home office, az otthonról történő munkavégzés rendkívül népszerű lett az elmúlt években, de ebben a covid hatása is közrejátszott; a közelmúltban arról szóltak a hírek, hogy ismét az irodában várják a munkavállalókat, egyre kevesebben dolgoznak otthonról. Akárcsak az irodai munkának, az otthoni munkának is megvannak a maga előnyei és hátrányai, legyen szó hosszabb ideig tartó home office-ról, vagy csak néhány napot igénybe vevő időtartamról. Bár való igaz, hogy otthonról dolgozva nem kell reggelente a dugóban állni, várni a buszra, vonatra, és akár a kedvenc fotelban ülve is részt lehet venni egy online megbeszélésen, könnyen el is veszhet az ember az otthon kényelmében – ami a munkafeladatok teljesítésének szempontjából nem túl előnyös. Az elmúlt évek home office trendjeiről, előnyeiről és hátrányairól beszélgetett Cseh Zoltán, a veol.hu újságírója Nagyné Czuri Eszter toborzási specialistával, aki jól ismeri ezt a területet.