Kovács Attila

Fotó: Komaniczki Zoltán

Zongoristaként jazz-, jazz-rock-, funky- és kortárs műveket ad elő; több nagyszabású zenemű szerzője, így a Veszprémi mise, a Gizella című rockopera, vagy a Kinizsi Pál című musical is az ő nevéhez kötődik – a műsor vendége Kovács Attila zongoraművész-zeneszerző.

Kovács Attila a beszélgetés során elmondta: megszerezte a vegyészdiplomát, de már az egyetemi évek alatt klasszikus zenét tanult, de azt is érezte, hogy a jazz vonzza igazán - Gömbös Károlynál tanult, és letette a hivatásos előadóművészi vizsgát. Külföldre szegődött: főként Németország, Norvégia, Svájc területén dolgozott. Kapcsolatba került a színházi világgal, zenés darabokhoz írt zenét, előadásokon játszott, és amikor Vándorfi lászló, aki akkoriban a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója volt, hazahívta, hogy a helyi társulatnál kamatoztassa tudását; több sikeres darab jelzi a tehetségét ebben a műfajban. Egy idő után rájött, hogy önállóan tud igazán kiteljesedni, így ma már inkább szólóhangversenyeket ad, és továbbra is a jazz a mindene. A közelmúltban töltötte be a 70. életévét, ez alkalomból a veszprémi Hangvillában adott koncertet.