A magyar tudomány napja a Pannon Egyetemen

Húsz éve már, hogy a Magyar Tudományos Akadémia minden év októberében ünnepségsorozatot indít a magyar tudomány napja alkalmából. Idén ezt a napot a Pannon Egyetem B épületének aulájában együtt ünnepelte az egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága (Veab). Ez azért is célszerű döntés volt, mert a legutóbbi választás óta Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora tölti be a Veab elnöki tisztét is.

Fotó: Fülöp Ildikó

Rangos közönség gyűlt össze az ünnepi eseményre. Megjelent Hudecz Ferenc akadémikus, az MTA alelnöke, Dobos Endre, a Miskolci Egyetem intézetvezetője, Padisák Judit, a Pannon Egyetem doktori iskolájának vezetője, Brányi Mária, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere, a karok dékánjai, Birkner Zoltán, az egyetemet fenntartó alapítvány vezetője, Csillag Zsolt kancellár, további egyetemi vezetők, a fegyveres testületek és az állami szervezetek, partnercégek képviselői, az avatásra váró doktoranduszok. Mivel az eseményről élő adásban közvetített az Egyetem Tv, a képernyők előtt is sokan követték az eseményt. A köszöntők utáni ünnepi beszédében Gelencsér András, maga is kutató, azt emelte ki, hogy a tudománynak oroszlánrésze volt abban, hogy ide jutottunk – az emberiség elszakította magát a természettől, amitől napjainkra el is idegenedett. Ide tartozik, hogy a tudomány vívmányai nélkül ennyi ember sem tudna élni a Földön, amelynek gyors ütemben pazaroljuk évmilliók alatt felhalmozott erőforrásait. Bár gyorsan fogy az illúzió, hogy fenntartható a jólét, a korlátok nélküli gazdasági növekedés, továbbra sincs egyetértés a szükséges globális összefogásra, sőt, az igény csírája sem tapasztalható. A tudomány felelőssége óriási a komplex problémák megoldásának keresésében, ugyanakkor a tudománynak sem valós lehetőségei, sem intézményei nincsenek, mára epizódszereplővé degradálódott. Hudecz Ferenc előadásában az idei tudományünnep szlogenjét idézte: Tudomány: válaszok a globális kihívásokra. Szerinte a feladat és a felelősség: józanul, ésszel, hittel szembenézni a globális kihívásokkal. Mivel a Magyar Tudományos Akadémia az egyik legnagyobb közbizalmat élvezi a társadalomban, lehet abban hinni, hogy tagjai hiteles emberekként, kutatókként a tudomány eredményeit is hitelesen tudják célba juttatni, közvetíteni, a köz javára hasznosítani. – Az alkotó értelmiség együtt felelős a világ sorsáért – szögezte le az alelnök. Az ünnepi alkalom tudományos előadását Dobos Endre professzortól, környezetvédelmi szakmérnöktől, a Miskolci Egyetem tanszékvezetőjétől hallottuk Magyarország talajtani adottságai, a gyönyörű múlt és a kérdésekkel teli jelen és jövő címmel. A hallottak is azt igazolták, hogy a tények önmagukban ijesztőek, a világ nem jó irányban halad, például Európa talajainak 60–70 százaléka beteg. Hazánkban sem jobb a helyzet, viszont kilábalást jelenthet a precíziós gazdálkodásra való áttérés.

A magyar tudomány napja a Pannon Egyetemen Fotók: Fülöp Ildikó

Az ünnep következő programpontja a Veszprém Megyei Jogú Város által 2001-ben alapított Polinszky-díj átadása volt; idén a díjat Brányi Mária alpolgármestertől Ujhidy Aurél, az egyetem nyugalmazott főmunkatársa vehette át. Hárman nyerték el a Veab Év kutatója díját, majd az Innovációs és Kulturális Minisztérium, valamint a Pannon Egyetem kitüntetéseinek átadására került sor. A szenátus a Pannon Egyetem díszpolgára címet ajándékozta Vonderviszt Ferenc egyetemi tanárnak. Gazdára talált a Méray László díj, a TDK oktatói díj, átadták a habilitációs okleveleket. Ez alkalommal tizenkét PhD-doktort avatott az egyetem. Megtudtuk, hogy tizenheten nyerték el a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, valamint, hogy idén hárman részesülnek a Veszprémi Vegyészekért Alapítvány ösztöndíjában.

