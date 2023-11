Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Áldozó Tamás polgármester is részt vett a rendezvényen, ahol a megjelenteket Müller Bernadett, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője köszöntötte, majd Volstrommer Henrietta, a családsegítő szolgálat szakmai vezetője mondta el ünnepi köszöntőjét. A rendezvényen a Fogyatékosok Nappali Intézményének lakói adtak műsort, majd Kovács Zoltán országgyűlési képviselő szólt az egybegyűltekhez.

– Mi, akik nem ebben a szférában dolgozunk, csak a köszönetünket tudjuk kifejezni az önök számára, akik a legnehezebb időszakban is helytálltak, akkor is, amikor magunk sem tudtuk, hogy mivel állunk szemben – utalt a képviselő a koronavírus-járvány időszakára.

Áldozó Tamás polgármester beszédében emlékeztetett, a képviselő-testület a közelmúltban Pápa Városért Érdeméremmel ismerte el az intézmény munkáját, ami a köszönetnek egy tárgyiasult kifejezése.

– Az intézmény dolgozói a járvány és az energiaválság kellős közepén is helytálltak; azért, hogy a 2024-es évet optimistán várhatjuk, önök nagyon sokat tettek, köszönet illet mindenkit, aki ebben részt vett. Fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat a szociális ellátással kapcsolatos, önként és kötelezően vállalt feladatait egyházi szolgáltatónak, a Mezőörsi Református Egyházközségnek kívánja átadni. Ez a folyamat már elindult, és ha végbemegy, az önkormányzat és az intézmény közötti kapcsolat akkor sem fog megszűnni, önök továbbra is a mi közösségünk részei maradnak, annál is inkább, mert a feladatuk nem változik, továbbra is azokért a pápai polgárokért dolgoznak, akikért a városvezetés is.