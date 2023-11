Az esten főként a járvány idején befejezett, két évtizedet felölelő kötetről esett szó, amelyben a szerző visszatekint az elmúlt évekre. Amint személyesen is vallotta, a helyi Eötvös-iskolában tanára, Vesztróczy László keltette fel érdeklődését a természettudomány, a geológia, az őslénykutatás iránt, olyannyira, hogy amikor a gimnázium padjába beült, már tudta, hogy paleontológus lesz. Diáktársaival ismerték a választ a kérdésre, hogy hazánk területén miért nem kerültek elő dinoszaurusz-maradványok. Egyszerűen azért, mert eddig senki sem kereste azokat.

Ősi Attila kötetét is bemutatta az esten

Fotó: Györkös József/Napló

Barátaival 2000-ben felfedezte fel az iharkúti lelőhelyet, onnan aztán több ezer lelet került napvilágra tíz év alatt. Mostanáig hat dinoszaurusz maradványait találták meg, de növényevő krokodilra, teknősbékára, repülő gyíkra is akadtak. Az Ajka nevét viselő Ajkaceratops kozmai maradványait szintén Ősi Attila találta meg csapatával. Nevét Ajka városáról és Kozma Károlyról, az ajkai kőszénbányák nyugalmazott geológusáról, a Bányászati Múzeum Őslény- és Kőzettáránk egyik alapítójáról kapta.

Kiderült az is, hogy a közeli Iharkúton immár 23 éve kutat. Beszélt a munka örömeiről, nehézségeiről, a fejlődésről, a felfedezésekről és utóbbiak jelentőségéről, amint minderről szó van a kötetben is. A csaknem százfős hallgatóság soraiban ülők megtudhatták, hogy Ősi Attila rendszeresen kutat külföldön is, dolgozik múzeumokban, és ásatásokon vesz részt.

Beszélt arról is, hogy ottani tapasztalatait miként tudja itthon hasznosítani. Sokakat meglepett a kijelentése, mi szerint Iharkúton, bár folyamatosan kutatva már mintegy száz-kétszáz négyzetmétert feltártak, még legalább ötezer négyzetméternyi olyan terület van, ahol leletet gyanítanak. Legalább 100–150 évre való munka vár az utódokra. Ősi Attila elárulta azt is, hogy legfőbb kívánsága, hogy minél több pénz jusson a kutatásokra és képzésekre. Hiszen Iharkúton kívül még sok más terület is feltárásra vár. És, bár kétségtelen, hogy Ősi Attila nemzetközileg elismert paleontológus, meglepő módon még a publikálásra is költenie kell.