A badacsonytomaji ravatalozótól a régi pálos kolostor feltételezett helyéig húzódó keresztúton II. János Pál pápa boldoggá és szentté avatásáról is megemlékeztek, valamint a Pálos emlékhelyet is felszentelték. A badacsonytomaji temető ravatalozójától induló keresztutat tavaly pünkösdkor adták át, pár száz méterenkénti stációkkal, ahol a pihenés lehetősége is biztosított a kirándulók, vándorok számára. Az ösvényen felfelé haladva a Szent István-kápolnánál érhető el a kálvária.

Fotó: Szijártó János/Napló

A tervek Jankovics Tibor építészmérnök és Rácz Tamásné Páldy Eszter kert- és tájépítész tervező irányításával készültek, a stációk domborműveit Raffay Dávid szobrászművész alkotta meg. A Golgota három nagy keresztje közül a legmagasabb Krisztusé, megközelíti a négy métert. A badacsonytomaji önkormányzat szép szakrális értékkel gazdagodott, ami tavaly pünkösd óta komoly vonzerőt jelent a vallási turizmus vonatkozásában.