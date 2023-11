Magvas Zoltán mentálhigiénés szakember elmondta, hogy a központ több iskolában tartott már előadást a témában, valamint az érintett intézményekkel ugyancsak szerveztek közös programokat. Előadásában beszélt arról, hogy törekedni kell arra, hogy az agresszió minél kisebb mértékben jelenjen meg az életünkben.

– Szinte mindenki találkozott már iskolai zaklatással, kirekesztéssel, minden második diákot érinti a téma. Az áldozatok között a lányok, az elkövetők között a fiúk száma magasabb.

- Nem szabad ezt összekeverni két diák konfliktusával, amely elkerülhetetlen. Ez már tudatos dolog és ismétlődő. A zaklatás lehet verbális vagy fizikális. Gyakori az elbagatellizálás, ezt nem szabad hagyni, a jeleket komolyan kell venni. A zaklatás hátterében gyakran külső megjelenés van, de csak azok válnak zaklatás áldozatává, akiknek nehézségük van önmaguk megvédésével kapcsolatban – szögezte le az előadó.

Figyelmeztetett, hogy a jelek otthon is megfigyelhetők, például ha nem akar iskolába menni a gyerek, ha éhesen ér haza, gyakran fáj valamije, romlik a tanulmányi eredménye, haraggal beszél az osztálytársairól.

– A zaklatás megszüntetése szempontjából nagyon fontos a minta, az empátiára való nevelés, a tanár jelenléte visszatartó erő lehet.

- A zaklató gyakran a felnőttekkel is agresszív, antiszociális, hatalomra vágyó, a zsarolástól sem riad vissza. Az áldozat minél fiatalabb, annál előbb kér segítséget a felnőttektől, vagy kortársaitól. Ők magányosak, alacsony az önértékelésük, konfliktuskerülők, testtartásuk kissé görnyedt, így felkeltik az agresszor figyelmét. Az elkövetők sokszor nem számolnak azzal a hatással, amit elérhetnek tettükkel, a zaklató sok esetben felnőttként is hasonlóan viselkedik és gyakran lesz szenvedélybeteg. Az áldozatnál felnőtt korban különféle egészségügyi és önértékelési, szociális problémák léphetnek fel, kevés barátjuk lesz, folyamatosan kívülállónak érzik magukat, nem szívesen barátkoznak velük, és ez a későbbi emberi kapcsolataikat is befolyásolja. A hangsúly a megelőzésen, vagy a beavatkozáson van, minden esetben egyedi esetkezelés szükséges – mondta Magvas Zoltán.

Figyelmeztetett, hogy nem szabad szemet hunyni felnőttként, szót kell emelni, ha zaklatás folyik az osztályban. Már ezt kimondva nagy lépést teszünk a felé, hogy a zaklatás folytatását megakadályozzuk.

A szülő észreveszi ugyan, hogy valami nincs rendben, de nem tudhatja, hogy mi folyik az iskolában, ezért a pedagógus szerepe felértékelődik. Ott, az iskolában kell megfogni a problémát.

- Akár olyan speciális vizsgálatot is lehet végezni az osztályban, amely során kiderül, hogy ki kivel van az osztályban, melyik diák került perifériára. A legfontosabb, hogy ne jussunk el az agresszió megjelenéséig, ehhez segítség lehet a tréningek szervezése, a zaklatóval való foglalkozás. Fontos a gyermek, a szülő és a pedagógus szoros kapcsolata, akár szakemberek bevonásával – mondta a szakember. Sajnálattal tette hozzá, hogy a pedagógusok nem kapnak ilyen jellegű felkészítést.