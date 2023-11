Ezekben a napokban az elmúlásra gondolunk legtöbbet, pedig az élet a születéseket is elénk tárja. A furcsa születésnapokat, különleges évfordulókat ugyancsak. Másfél évvel ezelőtt egy autóból dobtak ki két kutyakölyköt Papkeszi környékén. A kiskutyák átfázva várták, hogy sorsuk jobbra forduljon. Szerencséjük volt, az egyik kutyamenhely vette szárnyai alá őket, meleg helyet, ételt, gondoskodást kaptak. No meg nevet: Babka és Molly. Az életük a lehető legjobban alakult, mindketten a menhely támogató segítőinél találtak új otthonra. Babkának ideiglenes gazdija lett később a végleges családja, Mollyt pedig rendszeres sétáltatói fogadták örökbe. Mindez egy éve történt, nekik most van a második születésnapjuk és hogy gazdáik életébe milyen sok örömet visznek, arra kevés a hely a papíron.