Becz-Rábóczki Orsolya

Fotó: Rimányi Zita

"Ha azt mondjuk sütemény, mindenkinek képzeletben más-más finomság jelenik meg, a kedvence. Nekem sokáig a kávés mignon volt a gyengém. Egy ideje viszont két többszáz éves recept alapján készült édesség váltotta fel, a homokzsák és az ulmi kenyér. Miért lehet az érdekes, hogy én mit szeretek? Azért, mert ezek elkészítésekor találkoztam először Becz-Rábóczki Orsolya veszprémi cukrásszal, aki a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium oktatója Zircen. Tanítványaival ugyanis régi receptek újjáélesztésében is benne volt. Vele beszélgetek szakmájáról" – vezette fel az interjút kollégánk, Rimányi Zita újságíró. S ha már elárulta, mi a kedvenc sütije, Orsolyát is megkérte erre. Így ő beszélt a linzerekről, aztán a krémesekről, szó esett a Gundel-palacsintáról, a zserbóról, a Rigó Jancsiról, a dobostortáról, az Esterházy-szeletről, a mignonról, a muffinokról is.

Szakértőnk tudja, hogy a legegyszerűbb pohárkrémnek is megvan a maga trükkje, a krémsajt és a tejszín mellett. Beszélt a tanulóéveiről, arról, miért szereti annyira szakmáját, amit alkotásként él meg és szerinte remek lehetőség arra, hogy másoknak örömet szerezhessen. Kiderült szavaiból, hogy a jó bejgli azért reped meg, mert benne van a készítőjének a szíve, és kerülhet ebbe a hagyományos karácsonyi finomságba narancs, aszalt szilva, marcipán, lekvár is. Meggyőződése, hogy a cukorból, lisztből, tojásból készültek mellett van helye a mentes sütiknek is. Orsolya egyébként szokott szakmai céllal kóstolgatni újdonságokat, hagyományos édességeket cukrászdákban, de nem kritikus ilyenkor sem, inkább drukkol szakmatársainak.

A mikrofonnál Rimányi Zita.