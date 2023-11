Mária és a kisded Jézus – Pappné Rácz Ildikó népi iparművész alkotása

Fotó: Rimányi Zita

Mi történik Szállást keres a szent család elnevezéssel a hagyományfelelevenítés keretében? A szent családot, azaz Máriát, Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló kis fa betlehem jár majd körbe a faluban az adventi időszakban. A jelentkezők között véletlenszerűen kialakítanak egy sorrendet. Ez jelzi majd, hogy kihez kerül elsőként a betlehem, kinek kell azt továbbadnia. Az átadás történhet egy tetszőlegesen választott helyen a faluban, forró csoki vagy rövid séta mellett, de a befogadó fél akár vacsorára is meghívhatja magához azt, akitől átveszi a kis betlehemet. Ezt mindenki szabadon eldöntheti.

A beosztásban azt is rögzíteni fogják, hogy a betlehem meddig lehet az adott jelentkezőnél, meddig kell átadnia azt a következő befogadónak. Várják családok, párok, egyedülállók, fiatalok és idősek jelentkezését november 18-ig. A befogadó bárki lehet a faluból, aki kedvet érez ehhez. A jelentkezőket meghívják december 22-én este egy közös kis ünneplésre a Boldog Gizella Közösségi Házba.

"Hisszük, hogy a Szállást keres a szent család, a betlehem körbeadása alkalmat adhat a találkozásokra, a beszélgetésekre, ezzel is erősítve és építve a falu közösségét" – fogalmazták meg a szervezők elképzelésük lényegét.