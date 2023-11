Az ünnepeltek, így Kováts Lászlóné Hári Zsuzsanna, Farkas Károlyné, Horváth Zoltánné Vidám Katalin, Felföldi Dezső, Köntösné Farkas Ágnes Éva, Láng Gáspár, Benke Györgyné Amler Brigitta, Peuserné Kis-Szölgyémy Gabriella pedagógus emlékdiplomát vehetett át Bóka István polgármestertől. – A diákok sikere, dicsősége, a pedagógusok sikere és dicsősége – fogalmazott Bóka István polgármester. Hozzátette, a pedagógus minden időben oktat, nevel, motivál és inspirál, a kor színvonalán korszerű tudást ad a gyerekeknek, embert nevel belőlük. Utóbbi feladat egyre inkább rá hárul, mert egyre több szülő neveli egyedül gyermekét, illetve gyermekeit. Az nagyon fontos az életben, hogy ezt a korszerű tudást milyen módon lehet megszerezni, illetve átadni. Ez nem könnyű feladat, ezért is fontos a korábbi, a leendő és a mostani pedagógusok megbecsülése.

Fotó: Kovács Erika

–Magyarország jövője az oktatáson múlik. Balatonfüred sem lenne ennyire eredményes, ha a pedagógusok nem azt a munkát végzik el, amit most ünnepelhetünk, ami elismerést érdemel – hangsúlyozta a polgármester. Bóka István saját példáján keresztül is jelezte, mennyi mindent köszönhetett a pedagógusoknak, majd azt kívánta, hogy a mostani ünnepeltek legyenek példaképek napjaink pedagógusai előtt, és inspirálják őket arra, hogy érdemes erre a pályára menni, emberpalántákat formálni. A polgármester külön szólt a nehézségekről, melyek a pedagógusokat is érintették, mint például a koronavírus-járvány, a szomszédban dúló háború, de az említett nehéz körülmények között is kitartanak, és kiváló munkát végeznek.

Fotó: Kovács Erika

Az ünnepségen szép műsort adtak az óvodások, egy általános iskolai diák és a helyi zeneiskola növendékei.