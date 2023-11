Hagyományosan a karácsonyi sütemények egyik alapanyaga a dió, amelynek ára a dióburok-fúrólégy károkozásai miatt az utóbbi években jócskán megemelkedett. Ez az alaphelyzet. A zirci piacon több árust megkérdezve próbáltunk a kolléganőnk felvetette témának utánajárni. S azért beugrottunk egy diszkontlánc közeli üzletébe, megnéztük, ott a héjas dió kilója csaknem kétezer forint.

A pénzesgyőri őstermelőtől megtudtuk, idén alig termett diója, pedig a fa alá terelte a baromfikat, és ragacsokat akasztott az ágakra, hogy a kártevők ellen védekezzen. A tavalyiból viszont még sok van neki, mind héjában, mert két-három óra neki egyedül egy kilónyit megpucolni. Így viszont olyan drágán kellene árulnia, amit nem szeretne. Valószínűleg a vevők sem kapkodnának érte. Szerinte az a szerencsés megoldás, ha a termelő családjában együtt többen tudnak egyszerre nekiülni ennek a feladatnak, vagy van egy olyan idősebb rokon, aki erre sok időt tud szánni és szívesen teszi. Voltak is régebben olyan nyugdíjas házaspárok, akik a törést dióért cserébe vállalták. Az őstermelő megjegyezte: sokan a dió levelét, a burkon belüli felezőfalakat is gyógyhatásúnak tartják, felhasználják.

A bakonycsernyei őstermelőtől gyorsan vitték a kilós csomagokba adagolt pucolt diót a piacon, amiért ötezer forintot kért. Szerinte csak így, bontva éri meg a vevőnek megvenni, ha látja, hogy néz ki a dióbél, ezért szerinte neki is csak így, csonthéj nélkül éri meg kínálni. Elmondta, hogy nagyon változó, mennyi dióbél jön ki dekára egy kilónyi bontatlanból, mert ez nemcsak attól függ, mennyi benne a rossz, hanem attól is, hogy a különböző fajtájúaknak különböző a héjvastagsága. S tőle azt is gyakran kérik törzsvevői, darálva hozzon nekik a piacra. Megteszi.

A zirci őstermelő kimérve árulta a hámozott diót, két külön rekeszben, külön a világosabb, külön a sötétebb színűeket és 5500-ért adta az előbbit, 3500-ért az utóbbit. Elmondta, hogy ugyanazokról a fákról szedték mindegyiket, a pucoláskor válogatták külön minőség szempontjából, s tesznek így különbséget árban is, szerinte így korrekt.

Tehát teljes meggyőződéssel nem tudunk egyértelmű választ adni a címben feltett kérdésre, a választást olvasóinkra bízzuk. Kérjük, írják meg tapasztalataikat a témában a [email protected] e-mail-címre!