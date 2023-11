A közgyűlés által odaítélt díjat Porga Gyula polgármester adta át. A díjazottról Cholnoky Zsuzsanna elmondta, örömmel tölti el, hogy idén Rybár Olivér kapta meg a Cholnoky-emlékdíjat, aki évek óta rendkívüli odaadással és elköteleződéssel foglalkozik családja történetével, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Cholnokyak emléke bekerüljön a köztudatba.

– Mint Cholnoky Jenő dédunokája, nagyon hálás vagyok Olivérnek a családunkkal kapcsolatos kutatásainak, amelyeket mind természet-, mind pedig társadalomtudományos szempontból végzett – fogalmazott. – Hosszú éveken át kereste rokonsági kapcsolatainkat, aminek eredménye egy csodálatosan részletes családfa, valamint a Cholnoky család története című könyv lett. A könyv révén a ma élő Cholnokyak sokat megtudhattak felmenőikről. Remélem, hogy ez irányú munkásságát a jövőben is folytatja majd – tette hozzá Cholnoky Zsuzsanna.

A laudációból kiderült, Rybár Olivér több mint egy évtizede jelentős kutató és publikációs tevékenységet végez Veszprém szülötte, Cholnoky Jenő földrajzprofesszor életműve feltárása és méltó bemutatása érdekében. A szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetemen jegyezte el magát a földrajz tudománytörténetével, Puskás János professzor ösztönzésével és támogatásával. Rybár Olivér már diákkorában kitűnt társai közül lelkesedésével, akadályokat nem ismerő szorgalmával és céltudatosságával. Cholnoky Jenő szakmai munkásságának, személyének és a Cholnoky család életének feltárásával kapcsolatban számos fórumon, országos konferenciákon, különböző tudományos intézményekben, többek között az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban tartott színvonalas előadásokat.

Rybár Olivér sokat tett a Cholnoky-emlékhelyek megismertetése terén is. Kezdeményezte és elősegítette a Cholnoky-szobor – Balás Eszter alkotása – felállítását a tudósról elnevezett Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola előtt. Az oktatás és nevelésügy nagy nyeresége, hogy tudását földrajz-technika szakos tanárként, a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskolában is kamatoztathatja, s eredményesen motiválhatja a diákokat a természet és a hazai tájak önzetlen, áldozatokat is vállaló szeretetére. Tanári munkája mellett nagy szorgalommal és kitartással végzi kutatásait, pihenése és szabadideje rovására, jelentős egyéni áldozatvállalással.

– Az első dolog, ami eszembe jut, az a köszönet és a hála – ezt már Rybár Olivér mondta a pohárköszöntő előtt. – Köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy ezt a díjat megérdemlem. Mindenkinek, aki az elmúlt évtizedekben segítette a munkámat – fogalmazott. Megjegyezte, 18 év után egy geográfus-földrajzos kapja a díjat, ami egy geográfus-földrajztudósról van elnevezve. Az ünnepségen mások mellett részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő, a Cholnoky családból pedig Cholnokyné Ferenczi Éva, Cholnoky Zsuzsanna, Cholnoky Tamás és neje, Cholnoky Tamásné, Jutka. A Cholnoky-emlékdíjat 2005 óta adományozzák a természettudomány, az orvostudomány, a jogtudomány vagy az irodalom területén Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkája elismeréseként.