Három év alatt 284 gyermeket lephettek meg ilyen módon. Ezúttal is lányoknak és fiúknak, újszülött kortól 16 éves korig készítenek össze dobozokat, és ahogy eddig minden évben, idén is a veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézménybe szállítják be azokat. Több környékbeli faluból, városokból, még külföldről is kapnak ehhez adományokat, csomagokat, kisgyerekek saját játékaikat ajánlják fel és nyugdíjasoktól is minden évben kapnak támogatást. Az egyesület rendre vásárol is ajándékokat az összegyűjtött adományok mellé. Segíthetik ezt a törekvést a jószándékúak, hogy idén is sok-sok gyermeknek okozhassanak örömet.