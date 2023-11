Gerlei Árpádné

Fotó: Rimányi Zita

Születése óta Dózsavárosban él Gerlei Árpádné, nem csoda, hogy arra vágyott, itt legyen olyan üzlete, amivel segítheti a városrészben élőket. Így lett és ezért hosszú évtizedek után is minden nap úgy kel fel, érezheti, van értelme dolgozni menni. Szereti az unokáit, velük is sok időt tölt, de szereti a munkáját is, úgy véli, azt tartja meg egészségben. A veszprém-dózsavárosi Kiskertész gazdabolt tulajdonosával Rimányi Zita újságíró kollégánk többek közt arról beszélgetett, a kereskedelemben tapasztalatai alapján mi a legfontosabb.

Csigairtó, levélszekrény, árnyékoló, szúnyog- és kullancsriasztó karkötő – pár perc alatt több különféle dolgot kerestek a vevők a Kiskertészben. Sok mindent meg is találnak. Gerlei Árpádné többek közt arról beszélt interjúnkban, hogyan oldják meg, hogy annyiféle eladnivalót tartsanak kínálatukban, s ezzel a dózsavárosiak igényeihez igazodnak. Meggyőződése, hogy egy jó boltba olyan érzéssel mehet vevő, eladó, mintha hazamenne. Fontosnak tartja, hogy munkatársai ilyen légkörben dolgozhassanak és ilyen érzést teremtsenek meg a hozzájuk fordulóknak.

Sokan csak tanácsadásért mennek a gazdaboltba, de ezt nem tartják ott bajnak, sőt büszkék rá, tapasztalt szakembereik vannak, szívesen beszélgetnek a vevőkkel, minden kérdésükre, problémájukra igyekeznek megoldást találni, javasolni.