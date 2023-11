– Azt láttuk, hogy a motokrosszosok hangos járműbőgetése, féktelensége miatt rémülten, szinte eszüket vesztve szaladnak saját életüket veszélyeztetve a vadak – szarvasok, vemhes anyaállatok, kisborjak is – árkon-bokron át mindenfele. A túrázók szempontjából szintén rossz ez a tendencia, hogy ezt megengedik maguknak a hobbijukat űzők. Ugyancsak tanúi voltunk – sajnos többször tapasztaltuk –, hogy sokan, quadosok, gyalogos turisták sem tudják, melyik erdőrészekbe mikor nem szabad bemenniük a bőgésszezon, a vadászatok miatt. Gazdasági érdeket veszélyeztetnek persze, de elsősorban magukat, a saját életüket – mondták el a szerkesztőségünket megkereső olvasóink. Szerintük azért is írnunk kellene erről lapunkban, mert sokan nem tudják, hogy ezt nem tehetik meg: jóhiszeműek és nem rossz szándékúak, ugyanakkor felelőtlenül tájékozatlanok. A szabályokról nem szereznek információkat, mielőtt elindulnának.

– Tudjuk, hogy sokszor az ismeretek hiánya okoz gondot, sokszor viszont az, hogy mások érdekeit szándékosan nem veszik figyelembe a szabálytalankodók, a védett erdőkre nem véletlenül vonatkozó előírásokat nem tartják tiszteletben. Talán a figyelemfelhívás segít mindkét esetben. Mi fővárosi gyalogos turistákat figyelmeztettünk a veszélyre, az épp folyó vadászatra és kiderült, fogalmuk sem volt róla. Quadosok csapatával hasonlóképp jártunk, a vetéseken is keresztben áthajtottak, így is kárt tettek – sorolták olvasóink. Nemrégiben a saját területükön autójukkal úgy tudtak megállni, hogy az őket, a terepjárójukat meglátva elsiető, kétkerekűvel hajtók egyike nem tudta elhagyni az erdőt. Rendőrt hívtak és a motoros háromféle bírságot kapott, amit súlyosbított, hogy természetvédelmi területen követte el a szabálytalanságot, és még földtulajdonosként nem is jelentették fel károkozásért.

Mintha a motorosok az egész Bakonyt, az összes erdejét a terepüknek tekintenék, pedig – úgy tudjuk – Zirc közelében két pálya is van, ahol hobbijukat gyakorolhatják a motokrosszosok, a quadosok, Borzaváron és Veszprémvarsányban. Miért nem oda mennek? Kapnak valahol tájékoztatást arról, milyen szabályokat kellene betartaniuk? Mit lehet tenni? Mi az erdőgazdálkodást folytatók tapasztalata? Szeretnénk írni erről, ezért megkerestük a Bakonyerdő Zrt.-t kérdéseinkkel. Elküldjük azokat a Verga Zrt.-nek is, és folytatni szeretnénk a témát a pályák működtetőinek tanácsaival.