A lépcsőt a kisváros egykori népszerű bicikliszerelőjéről, Szuper Gyuláról nevezték el, aki családjával itt, a Kossuth Lajos utca 6. szám alatti ingatlanban, a mai B terv étterem helyén élt és dolgozott. Az ingatlant 1987-ben vásárolta meg az akkori Áfész és a magánlakásból kereskedelmi üzlet lett. Később aztán a Kossuth Lajos utcát a Városi Piaccal összekötő átjáró egyre elhanyagoltabb képet mutatott. Ezen akartak változtatni a sümegiek.

Németh Szabolcs ötletgazda megkereste a tapolcai Halas lépcsőt korábban megújító, megszépítő képző- és iparművészt, Varjas Juditot és elmondta neki, hogy Sümegen is szeretnének egy hasonló attrakciót létrehozni. Judit igent mondott és a terep előkészítése után nekilátott a munkának, a falrész, illetve lépcső festésének. A idén egyéves Szuper lépcsőn a barokk kisváros számos jellegzetessége formálódott meg ecsetje által. A gesztenyevirág, Kisfaludy Sándor és Szegedi Róza kedvenc virágai, a liliom, a rózsa és az aranyeső is teret kapott. Sümegen a szőlészeti, borászati hagyományok sem elhanyagolhatók, így az oldalfalon ez is megjelenik, ahogy a Püspöki Palota is. A lépcsőn a városcímerben található minta, középen pedig Ramassetter Vince kékfestő motívuma tűnik fel.