Összefogott a családért Olaszfalu, a kezdeményezéssel Boriszné Hanich Edit polgármester kereste meg szerkesztőségünket. Együtt lépnek ugyanis azért, hogy Örsi is léphessen: megszervezik az összefogás délutánját Örsi lépteiért. Így kezdenek gyűjtésbe. A falu háziorvosa is támogatja az eseményt. November 19-én, vasárnap 15 órakor kezdődik el a műsor az iskola tornatermében. Táncos, sportos, dalos produkciókat, bemutatókat lehet megnézni, az óvónők még egy mesejátékot is előadnak. Emellett jótékony célú sütivásárt tartanak, amire várják a felajánlásokat.

Az Olaszfaluért Kulturális Alapítvány elkülönített alszámlát hozott létre a család javára. A jószándékúak ide utalhatnak adományokat, az 50420692-10009158-as számlaszámra. Azt kérik a szervezők, hogy a megjegyzésbe azt írják: Örsi lépteiért.