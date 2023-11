A Magyar Olimpiai Bizottság szeptember végén mutatta be Kettőskarrier-programját, amelynek küldetése, hogy a sportolóknak segítsen céljaik elérésében (legyen szó fizikai vagy mentális segítségről), és segítsen abban, hogy ne kelljen választaniuk a sport és a tanulás, illetve a sport és a munka között. A program része, hogy az élsportolók akár egyéni tanrend mellett továbbtanulhassanak a versenyekre, vagy az olimpiára való felkészülés mellett – ennek eredményeképp született meg a megállapodás szerdán 23 felsőoktatási intézménnyel.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja a megállapodással kapcsolatban elmondta: az intézmény már megalakulása óta prioritásként kezeli, hogy a tanulás mellett széles körben rendelkezésre álljanak a különböző tömegsport és versenysport lehetőségek az egyetemi polgárok számára. – Az első egyetemi sportegyesület 1951-es megalakulása óta elértük, hogy az órarendi és szabadidős alkalmakon túl, a Veszprémi Egyetemi Sport Klub keretein belül 14 szakosztályban, csaknem ezer fiatal sportol és versenyez szervezett keretek között. Annak érdekében, hogy a tanulás, valamint a versenysport együtt hosszú távon is eredményesen művelhető legyen, az intézmény speciális ösztöndíjprogrammal, mentorrendszerrel és rugalmas tanulmányi időbeosztással támogatja hallgatóit. A Magyar Olimpiai Bizottság Kettőskarrier-programja ugyanazt a szellemiséget képviseli, mint amiben mi is hiszünk, ezért nagy örömmel csatlakoztunk hozzá. Ez az együttműködés tovább fogja szélesíteni a sport mellett tanulni, illetőleg a tanulás mellett sportolni vágyó fiatalok lehetőségeit a Pannon Egyetemen és az egész országban – fogalmazott Csillag Zsolt.

Az ünnepélyes aláírást egy konferencia előzte meg, amelyet Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke nyitott meg a Magyar Tudományos Akadémián, rávilágítva a MOB Kettőskarrier-program fontosságára, és kiemelve, hogy Berzeviczy Albert, a MOB első elnöke, aki 1895 és 1904 között irányította a szervezetet, majd pedig az MTA első embere lett, ami még különlegesebbé teszi ezt a megállapodást. A sportvezető köszönetet mondott a 23 felsőoktatási intézmény vezetőjének a programhoz való csatlakozásért.

Az előadók közül elsőként egy másik olimpiai bajnok, Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem docense, a MOB elnökségének tagja lépett pulpitusra, aki „Kettős életpálya – dupla haszon” címmel beszélt a program fontosságáról, saját és paksi példákat felelevenítve; körbejárva azt, miben tudja egy egyetem az élsportoló továbbtanulását támogatni. Bartha Csaba, a MOB operatív igazgatója arról beszélt, mi a MOB feladata a sporttudományban, és hogy a szervezet miben tudja segíteni a versenyzőket ezen a téren.

Elhangzott a konferencián, hogy a néhány hete indult Kettőskarrier-programra eddig 17 sportág 86 versenyzője jelentkezett – főleg egyéni sportágak képviselői keresték meg a MOB-ot, de jelentkeztek a vízilabda, a kézilabda és a röplabda sportágakból is. A mai nappal 27 érvényes sportolói megállapodása van a MOB-nak, kilenc van folyamatban, 32 sportolóval pedig már személyes konzultáció is lezajlott. Ez azt mutatja, hogy a program mindenképp hiánypótló, és hogy nagy igény van rá az élsportolók körében, akik közül többen jelenleg éppen a 2024-es párizsi olimpiára készülnek, úgyhogy az oda vezető úton tudja segíteni őket a MOB, amely küldetésének is tekinti ezt a fajta segítségnyújtást.

A MOB Kettőskarrier-programjával együttműködő felsőoktatási intézmények: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Edutus Egyetem, Eötvös József Főiskola, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Kodolányi János Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Miskolci Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Neumann János Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem és Soproni Egyetem.