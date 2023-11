A kezdődő adventi időszakban szokás átgondolni: kinek, mit, mennyit, mennyiből? Szépek, jók a meghitt, közösen töltött Szentesték, de az igazi az, ha nem kötelezően tudjuk le, na meg a valódi tartalmat is megéljük. A legigazibb pedig, ha egész esztendőben ünnepelve élünk – odafigyelve egymásra, szeretetet, megértést közvetítve. S a legfontosabb, a folyton változó világban is türelemmel fordulni mások felé. Talán ez ma a legnehezebb, mégis, ha érzik a hozzánk közel állók a folyamatos figyelmet, az év végi, rutinszerű kapkodás, pánik elmúlik. Mert adunk, és ha adunk, minden bizonnyal kapunk is. Februárban, májusban, szeptemberben, mindig. Életünk legyen az ünnep, ne csak az ünnepen éljünk! Megtérül...