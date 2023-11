A térség országgyűlési képviselője a sajtóeseményen arról beszélt, hogy az elmúlt években több területen is országbefolyásolási kísérletek zajlottak, többek között a tengerentúlról küldött pénzekkel akarják befolyásolni a magyar politikát. Kovács Zoltán mindenkit arra biztatott, hogy akár online formában, akár postai úton, de mindenki töltse ki a kérdőívet, és január 10-ig küldje vissza.

– Az Európai Unió úgynevezett országspecifikus ajánlásokat ad Magyarországnak, amely azt javasolja, hogy töröljük el a rezsicsökkentést, a kamatstopot, az extraprofitadót és a gyermekvédelmi törvényt, de a kérdéssorban a válaszadók egyértelművé tehetik azt is, hogy elutasítják-e a migránsgettók létrehozását – magyarázta a politikus. – Úgy gondoljuk, hogy ezek a kérdések fontosak, és ha ezeket sokan töltik ki, az a kormány számára olyan muníciót, támogatói hátteret biztosít, melyre biztosan számíthat és hivatkozhat uniós politikájában, külpolitikájában. A kérdőíven szereplő kérdések nem álproblémákat vetnek fel, nem álkérdések, hanem valós, a jövőnket befolyásoló, fontos témák – húzta alá Kovács Zoltán, aki arról is beszélt, hogy a baloldali pártok üres konzultációs ívek összegyűjtését tűzték ki célul, amivel az ellenzék ezt a nemzeti konzultációt is megpróbálja opponálni.

Az online felületen már olvashatóak a kérdések, a konzultációs kérdőíveket pedig hamarosan kézhez kapják az állampolgárok.