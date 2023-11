Rigácson egykor nagyban folyt az állattartás, még a múlt században, a téesz idejében is. Aztán a 2000-es években hirtelen elkezdett fogyni a lakosság, sajnos ez a tendencia ma is fennáll. Az üressé vált házak közül több tönkrement, egyik-másik összeroskadt, így kevesebb van már, mint ahogy a lélekszám is kevesebb. Az eredeti lakosság egy része elvándorolt, másik része eltávozott közülünk, mégis, jó azt tapasztalni, hogy a faluközpont rendben van, kimondottan odafigyelnek a pihenőparkra, az evangélikus templom környékére.

Még nagyjából húsz éve hoztak létre egy alapítványt az épület felújítására, ennek nyomait láthatjuk ma is, a templomot és annak környezetét szépen rendbe tették. A község jelenleg a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyéhez tartozó Kerta-Veszprémgalsai Egyházközség része, a szolgálatokat Somlószőlős látja el. A falu másik érdekessége, hogy a római katolikus templom Rigács község északi végén, egy útelágazásban helyezkedik el.