– Az elmúlt évtizedekben a legtöbb megemlékezés és emlékmű elsősorban a történelmi tragédiáinkhoz, az elűzetéshez, az elhurcoláshoz kapcsolódott – fogalmazott az ünnepségen Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti képviselője. – Érthető módon, hiszen évtizedekig nem lehetett róla beszélni, nem lehetett róla megemlékezni, de ma már azt talán a többségi társadalom is tudja, hogy ez a két szó mit jelent. Ugyanakkor nemcsak a tragédiáinkról nem lehetett beszélni, de arról sem, hogy Magyarország és a többségi társadalom mit köszönhet a magyarországi németségnek. Hiszen a 150 éves török uralom után Magyarország kétharmada gyakorlatilag műveletlen volt, a népességet vagy elüldözték, vagy megölték, és egy olyan világba jöttek be az őseink, amely másfél évszázada nem működött, nem volt megművelve.

Szólt arról is, hogy a legismertebb magyar, Puskás Ferenc Purzeld néven jött a világra egy kispesti sváb családban, míg a tudományos élet területén elég csak Krausz Ferencet, a legutóbbi Nobel-díjast említeni, aki egy móri német nemzetiségi családból származik. Hozzátette, az orvostudomány, a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem, az élet minden területén a magyarországi németség nagyon sok nevezetes személyiséget adott.

– A magyarországi németségre nem csak az volt jellemző, hogy kitartó, szorgalmas, és sose adta fel, hanem az is, hogy amikor annak az ideje volt, akkor tudott mulatni, tudott örülni, tudta élvezni az életet – jelentette ki Ritter Imre. – Van mire büszkének lenni, és a mi felelősségünk és kötelességünk az, hogy mindezt a gyerekeink, unokáink is tudják, nekik is továbbadjuk és dolgozzunk azért, hogy majd 50-100, vagy éppen 300 év múlva ők is ugyanolyan tisztelettel emlékezzenek német nemzetiségű közösségként, ahogy ezt mi is tesszük.