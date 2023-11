Az ünnepségen Navracsics Tibor országgyűlési képviselő emlékezett meg Győrffy János tapolcai járásbíróról, a Tapolcai Királyi Járásbíróság első elnöke emléktáblája előtt.

- Nem ez az első alkalom, hogy a Veszprémi Törvényszék szervezésében olyan emlékkönyvet tarthatunk a kezünkben, amely a magyarországi igazságszolgáltalás történelmének a helyi közösségeket érintő vonatkozásait bontja ki. Nem csak folytatása ez a megkezdett hagyománynak, amely Szent-Gály Edittel törvényszék elnökasszonynak köszönhető, hanem olyan állomása is, amely az emléktábla és a kötet révén egyaránt arra emlékeztet minket, hogy amikor Magyarországon modern polgári társadalomról beszélünk, független igazságszolgáltatásról és általában az állami közigazgatási jogszolgáltatási rendszer kiépüléséről, akkor már bőven több, mint egy évszázados hagyományra támaszkodhatunk.

Olyan helyi hagyományokra és olyan helyi jelentős emberekre, mint Győrffy János, akinek élete a 19. századot átfogta. Példája, szakmaszerűsége, professzionalizmusa jól mutatta azt is, hogy Magyarországon a jogász képzés és a jogászi szakma már a 19. század derekán is magas színvonalú volt. Mint ahogy a század második felében, amikor a független és professzionális igazságszolgáltatás országszerte létrejött, akkor a Tapolcai Járásbíróság megalapítójaként ő is hozzájárult, hogy 150 évvel később ne csupán épület létezzen itt, hanem olyan szakmai műhely is, amely lehetővé teszi, hogy a jogkereső közönség itt helyben pártatlan és magas színvonalú bíráskodást kapjon. Amikor tehát rá emlékezünk, nem csak a Tapolcai Járásbíróság alapítójára, vagy első jelentős személyiségére emlékezünk, hanem mindazokra a bírákra, akik az elmúlt 150 év folyamán sokszor hatalommal ellentétben is, de a magyar jogászság függetlenségét magas szintű elhivatottságát biztosították - mondta Navracsics Tibor.

A miniszter Szent-Gály Edittel a Veszprémi Törvényszék elnökével együtt leplezte le a Szilasi Sándor kőfaragó által készített emléktáblát, amely az Országos Bírósági Hivatal Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás pályázat keretében készült. Csakúgy, mint a bíróságtörténeti emlékkönyv negyedik kötete.

Az emléktáblát Szent-Gály Edit és Navracsics Tibor leplezte le

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A Hangodi László történész által írt emlékkönyv bemutatóján Szent-Gály Edit a Veszprémi Törvényszék elnöke leszögezte, hogy a mai nap egy újabb jeles fordulópontját hozta el a bíróságtörténeti kutató projektnek, amely 2015 óta halad.

- Ennek a munkának sokkal nagyobb szerepe van az életünkben, önazonosság keresésünkben, mint pusztán tények, összefüggések, történések feltárása és bemutatása. A kötet igényessége Hangodi László térténész munkájának köszönhető, biztos vagyok benne, hogy egykor ő is felkerül Tapolca történetének díszes lapjaira – mondta az elnök és párhuzamot vont a bírósági dolgozók több, mint száz évvel ezelőtti és mai helyzete között. Szólt arról, hogy a bíróságok az érdekek érvényesítése terén egykoron partnerre találtak a helyi közösségekben, vezetőkben. Mint mondta, az igazságügyi alkalmazotti kar elhivatottsága, kitartása beleszőtte magát Tapolca és a vármegye igazságügyi történetébe. De bőven van még feladat, az eredmények és a szép példák mellett látszik, hogy a csaknem száz éve igazságügyi palotaként épült ingatan több évtizede halaszthatatlan felújításra vár. Fontos feladat a méltó munkakörülmények biztosítása, ezt megérdemelnék Tapolca bírói, igazságügyi alkalmazottai és a jogkereső közönség.

Megyeri-Pálffy Zoltán egyetemi adjunktus kifejezte örömét, hogy a vármegyében már nem az első bíróságtörténeti kötet jelenik meg. Az emlékkönyv fejezeteit bemutatva arról beszélt, hogy az értékes, szép kivitelű kötet célja Tapolca és vidéke jogalkalmazás történetének tudományos igénnyel, ismeretterjesztő jelleggel való megismertetése, valamint, hogy a jogszolgáltatásban működő szakmabeliek mellett az általánosan és általában történelmet kedvelő olvasók is megtalálják benne a maguk örömét, okulását, tanulságát, az ismeret gyarapítás élményét. A kötet bemutatja a Tapolca és környéki bíráskodás változásait, és számba veszi a városban valamilyen formában működő igazságügyi tisztviselőket, bírákat és más beosztásban dolgozó kollégákat - tette hozzá.