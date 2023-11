A konferencia témája: a tavakon túl, a tudomány, a kultúra és a kormányzás összekapcsolása a tavak fenntartható használata érdekében. A konferencián, amelyet kétévente rendeznek meg, a világ neves szakemberei vitatják meg a tavakat érintő kutatásokat, tapasztalatokat. Molnár Gábor, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) ügyvezető igazgatója és Kazuhiko Takemoto, az ILEC elnökének a keddi nyitónapon elhangzott köszöntője után Bóka István, a BFT elnöke, Balatonfüred polgármestere kifejtette, a Balaton nagyon fontos szerepet tölt be a város életében, a tó jövője egyben sok parti település jövőjét is jelenti. Megtisztelőnek nevezte azt, hogy a tavak 19. világkonferenciáját Balatonfüreden tartják meg, mely az első és ráadásul egy nagyszabású nemzetközi rendezvény a nemrég átadott Kongresszusi Központban. A város elöljárója külön méltatta Kontrát Károly országgyűlési képviselő munkáját, segítségét, mellyel a város, a Balaton és a régió fejlődését támogatja.

A mostani konferencián a világ ismert szakembereinek köszöntője után beszélnek egyebek mellett a klímaváltozásról, a szárazföldi ökoszisztémák védelméről, a nemzetközi politikák és stratégiák ajánlásainak összehangolásáról, különös tekintettel a tavak kezelésére, az édesvízkészletek megőrzésére. Szó lesz a Balaton vízminőségéről, ökológiai állapotáról, a jövő kihívásairól is. A megnyitón a veszprémi Szilágyi Táncegyüttes és Zenekar adott műsort.

A tavak világkonferenciája (World Lake Conference – WLC) története az 1984-es évre nyúlik vissza, amikor a Japán Biwa tavat is magában foglaló Shiga tartományban szervezték meg az első ilyen rendezvényt. A konferencia célja, hogy hozzájáruljon a tudományos megközelítések népszerűsítéséhez a világ tavainál, így az Egyesült Államokban, Magyarországon, Kínában, Olaszországban, Argentínában, Dániában, Kenyában, Indiában, Indonéziában és Japánban.

A világkonferencia globálisan elismert rendezvény, ahol a tavak és vízgyűjtő területeik kezelésével és fenntarthatóságával kapcsolatos tudományos és társadalmi-gazdasági témákat vitatják meg. Cél, hogy a legújabb tudományos kutatási eredményeket érthetően mutassák be a tavakkal foglalkozó szakemberek, politikusok, térségi döntéshozók és a civil társadalom képviselői számára. A 18. konferenciát a mexikói Chapala tó térségében rendezték meg 2020. november 9–14. között. Magyarországon legutoljára Keszthely adott otthont a rendezvénynek 1988-ban, amely egyben az első európai helyszín is volt. Az állóvizek jelentősége főként az ivóvízbázisként történő hasznosításban van, de a vízi közlekedés, a mezőgazdaság, az idegenforgalom miatt is kiemelt jelentősége lehet egy-egy tóvidéknek, régiónak. A gazdasági hasznosíthatóság mellett nem szabad megfeledkezni a tavaknak a biológiai sokféleség megőrzésében betöltött szerepéről sem. A nagy tavak területén, így a Balatonnál is nehéz a térségek komplex fejlesztése, igazgatása, valamint az ágazati és területpolitikai beavatkozások összehangolása a közigazgatási és intézményi adottságok, valamint a területi széttagoltság miatt.