A Castellum Vagyonkezelő Igazgatóságot a Veszprémi Főegyházmegye érseke, Udvardy György a veszprémi várnegyed beruházás szakmai koordinálása érdekében hozta létre. Az igazgatóság foglalkoztatja azon szakembereket, akik részt vesznek a 2020 és 2025 között zajló, 18 épületet érintő teljeskörű megújításon.

Pém Attila projektmenedzser, a Castellum egyik vezetője nemrégiben igen rangos elismerésben részesült, elnyerte az IPMA (International Project Manager Association) által meghirdetett versenyben a világ legjobb projektmenedzserének járó díját egy korábbi, a Magyar Zene Háza teljeskörű irányításának egyedülálló munkájáért.

Az igazgatóhelyettes exkluzív, különleges vársétára invitálta a helyi és az országos sajtót, ahol ezúttal nem régészeti, művelődéstörténeti vagy építészeti, hanem projektmenedzseri szemmel mutatta be a beruházást. A séta a kivitelezés idejére felállított, 42 méter magas térállványzatnál indult, a csapat lifttel jutott fel a várba, ahol a piarista pavilonban tartott rövid tájékoztatót Pém Attila.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Udvardy György érsek már a munkálatok megkezdése előtt jelezte, hogy 2023-ban fel kell függeszteni a kivitelezést, hiszen az Európa Kulturális Fővárosa-évadban a várnegyedet meg kell nyitni a látogatók előtt. Ez azt jelentette, hogy végeznünk kellett a 18 épület homlokzat- és tetőfelújításával, valamint több épületet is látogathatóvá kellett tennünk. Ebbe beletartozott a Szent Mihály-főszékesegyház is, amelynek húsvétra el kellett készülnie. További igény volt az is, hogy a székesegyház ezt követően is folyamatosan működjön, liturgiára, szertartások megtartására alkalmas legyen. Nos, már mindezek is nagy kihívást jelentenek, hát, ha még hozzátesszük azt is, hogy meg kellett találnunk az egyensúlyt a régi és az új között, hiszen nemcsak az állagmegóvás és a felújítás a feladatunk, hanem a XXI. századi igényeknek is meg kell felelnünk – magyarázta Pém Attila.

Végül a nem mindennapi elvárásoknak sikerült megfelelni, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy húsvétkor megnyitott a Szent Mihály-főszékesegyház, májusban pedig a Bíró–Giczey-ház, a Körmendy-ház, az érseki palota egyes részei. Sőt, elindult a Work In Progress 2023 kiállítás, amely munkaközi állapotban mutatta be a várat a látogatók előtt, így például az Európában is egyedülálló Gizella-kápolnát vagy a Szent István-templomot.

Az exkluzív vársétán azonban most olyan helyszíneket mutatott meg Pém Attila az újságíróknak, amelyeket korábban a nyilvánosság nem láthatott.

Elsőként az érseki palota padlásterébe másztak fel a résztvevők, amely a kivitelezők által sem állandóan látogatható munkaterület, hiszen itt március és szeptember között védett denevérek élnek. Ide csak akkor tudnak feljönni dolgozni a szakemberek, amikor a mintegy 250 bőregér téli lakhelyére, a Bakony barlangjaiba húzódik vissza. Máskülönben az épületben tilos hangoskodni, fúrni, faragni, mert az megzavarná a szárnyas kisállatok pihenését, így az állatvédők határozzák meg az itteni munkatempót.

Jelenleg gőzerővel dolgoznak a padláson, a lift gépházát és különféle informatikai szervereket alakítanak itt ki.

Ezt követően a Szent Mihály-főszékesegyház harangtornyát mászták meg a meghívottak. Az épület tetejét nemrégen újították fel, így most azzal nincs kifejezett teendő, viszont a harangok hamisan szólnak, és az időzítő szerkezet, illetve a torony órái sem jók, ezért azokat fel- és meg kell újítani.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A túra egy exkluzív meglepetéssel zárult: a Bíró–Giczey-ház emeletén testközelből szemlélhették meg a résztvevők a nemrégen megtalált régészeti szenzációt, Szent István első ezüstdénárját, a Lancea-érmét. Itt Vavra Áron műemléki projektvezető elmesélte, hogy a Nagyszeminárium udvarán találták meg az István király által veretett érmét, amely azért is kuriózum, mert egy Árpád-kori talajrétegben bukkantak rá – vagyis a pénzérme a saját korából, a saját környezetéből került elő.

A Lancea Regis – a Király lándzsája feliratú érmét Kristóf Virág, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze védőkesztyűben mutatta be.

A várnegyed teljes megújulása 2024-ben gőzerővel folytatódik. A kivitelező hamarosan visszatér a helyszínre, hiszen 2025-ben lezárul majd a projekt.