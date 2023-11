Az elhangzottakat összegezve Dobó Zoltán polgármester úgy fogalmazott, hogy többnyire közlekedési kérdések merültek fel, a közterületeken való növények telepítése témájáról volt szó, valamint a mindennapi élet kisebb-nagyobb kihívásairól. Például arról, hogy garázs előtt milyen növényt lehet ültetni, de szó esett a padkák elhelyezkedéséről és kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy egyes helyeken meddig tart a közterület. Többen jelezték, hogy örülnének fekvőrendőr elhelyezésének, és azt is, hogy problémát jelent az össze nem szedett kutyaürülék, valamint hogy szükség lenne szemetesedény kihelyezésére.

Az utca egyirányúsítása régóta téma a területen, ez most is felmerült. A polgármester szerint megvizsgálják a lehetőségét, de csak a rendőrség szakemberei és közlekedési tervezők véleménye alapján tárhatnak lehetőségeket az itt élők elé, majd az ő beleegyezésükkel születhet döntés. Szó volt még az utcafórumon a területek gondozásáról, a garázsokból való ki-be hajtásról, a házak környékén a virágosításról. Sokan ugyanis jó szándékkal szépítenek, de nem tudják, meddig tart a közterület, meddig a magánterület, hol futnak a közművek. Sok esetben azok alá, vagy fölé telepítenek sokan olyan növényeket, amelyek nem oda illők. Ebben segítséget szeretne nyújtani a lakóknak a városvezetés, hiszen az utcában is vannak olyan fák, amelyeket nem jó helyre ültettek és például a közvilágítást akadályozza.

Elhangzott az is, hogy lakossági fórum lesz még a város több pontján, a vezetők megpróbálják a város egész területét lefedni ilyen szempontból. A polgármester reményei szerint sokan részt vesznek majd ezeken a találkozókon.