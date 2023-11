– A kalandtúrát azért indítottuk, hogy minél interaktívabban mutassuk be kutatási területeinket, melyek a fenntarthatósághoz kapcsolódnak, röviden, tömören összefoglalva a kihívásokat, bevonva az érdeklődőket, közösen megtalálva a válaszokat, de legalábbis beszélgessünk a témákról. A tízállomásos túra egyikében iskolákba hívnak minket és diákcsoportok versenyeznek, miközben teljes képet kapnak a fenntarthatóság legfontosabb témaköreiről. A másik verzióban szabad látogatásra jönnek az egyetemre, mint most is – mondta el lapunknak Ferenczik Brigitta, a Pannon Egyetem Fenntarthatósági Kompetenciaközpontjának megbízott igazgatója. Megtudtuk, a legfontosabb témakör az az iszonyatos mennyiségű hulladék, mely körülvesz minket, ezzel sokat foglalkoznak, hiszen más tématerületekre is hatással van. – Az egyik legnépszerűbb állomás az ökopunktúra feladat, ahol az a cél, hogy a résztvevők végigtapossanak zokniban, mezítláb egy tanösvényen, érezzék, milyen rossz dolog műanyag kupakokon lépkedni. Élményszerűen mutatjuk be a víztisztítást, a komposztálást, hogy kapcsolódjanak hozzá a gyerekek. Az interaktivitás igen fontos, és örvendetes, hogy óvodások, gimnazisták, érdeklődő szülők egyaránt részt vesznek, a feladatokat is így alakítottuk ki – sorolta Ferenczik Brigitta.