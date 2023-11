Erről Brájer Éva, a Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (BTTF) vezérigazgatója tájékoztatta munkatársunkat. Mint megtudtuk, az ikonikus épület 2023-ban végre visszanyerheti régi fényét, a kikötő környezete is megszépül, és már így várhatják a következő idegenforgalmi szezonban a vendégeket, kirándulókat, turistákat.

Korábban írtuk, hogy a BTTF a badacsonytomaji képviselő-testület tavaly augusztusi döntése alapján átvette a Tátika épület és környezetének beruházásokra vonatkozó költségvetési tételeit és ezzel a projekt végrehajtásának feladatait. Azonban a konzorcium vezetését, a pályázat korábbi benyújtójaként, továbbra is Badacsonytomaj önkormányzata látja el. Brájer Éva érdeklődésünk kapcsán azt is elmondta, hogy nemcsak maga az épület, hanem a hozzá kapcsolódó tartalom is kiemelten fontos számukra, így terveik szerint a Tátika a szőlőhegy, illetve a borászok tevékenységének is hírmondója lesz a jövőben.