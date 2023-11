Beöltöztek 1 órája

Halloween a tűzoltólaktanyában Badacsonytomajon

Nemcsak csokit, de tűzmegelőzési tanácsokat is kaptak a gyerekek a badacsonytomaji laktanyában október utolsó napján. A település óvodás és iskolás gyerekei Halloween kapcsán beöltözve járták végig Badacsonytomaj kijelölt helyszíneit, így a tűzoltólaktanyát is, és a „Csokit vagy csalunk!” felkiáltásra a tűzoltóság aznapi készenléti állománya is örömmel reagált.

„Csokit vagy csalunk!” Forrás: Csondor Henrietta tűzoltó hadnagy

Nem szokványos rendezvény egyik helyszíne volt október harmincegyedikén a badacsonytomaji hivatásos tűzoltó-parancsnokság épülete. A település iskolás és óvodás korú csoportjai sötétedés után, a kora esti órákban az ősi kelta alapokon nyugvó, angolszász hagyománynak megfelelően járták a „Csokit vagy csalunk” ellenőrzőpontokat. A tűzoltók rendhagyó laktanyalátogatással, tűzmegelőzési tanácsokkal, gyerek méretű tűzoltó bevetési védőruhákkal, VR élményt nyújtó szemüvegekkel készültek a rémisztő gúnyába bújt, elmaszkírozott gyerekeknek. Mivel a Halloween és a mindenszentek számos tűzveszélyes elemet hordoz magában, kiemelten tűzveszélyes időszaknak számít. A vidám ünneplő gyerekhadnak Molnár Péter tűzoltó alezredes, badacsonytomaji tűzoltóparancsnok és Csondor Henrietta tűzoltó hadnagy, sajtószóvivő tartott rövid prevenciós előadást arról, hogyan tudják elkerülni a töklámpásokkal és a temetői mécsesekkel összefüggő tűzeseteket, és mit tegyenek abban az esetben, ha megtörténik a baj. Ezt követően a gyerekek a tűzmegelőzési tanácsokkal felvértezve megnézhették a tűzoltók felszereléseit, és a járműveket - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

