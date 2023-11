A Pápai Hús zirci szaküzletére kiírták, hogy végleg bezárt, szombaton már sokan hiába akartak ott bevásárolni – ezt már megírtuk. Cikkünk hatására olvasóink jelezték, Ajkán ugyanez történt. Ahogy ígértük, megkerestük a céget, hogy tájékoztatást kérjünk, és meg is kaptuk a válaszokat, amik nem jelentenek jó hírt azoknak, akik a minőségi áru, a kedves kiszolgálás miatt kedvelték ezeket a boltokat.

A pápai székhelyű húsfeldolgozó kft. tájékoztatása szerint általánosan ismert, hogy az elmúlt időszakban olyan kedvezőtlen változások zajlottak a kereskedelemi szektorban, amely alól egyetlen vállalat sem vonhatta, vonhatja ki magát. "A vásárlások és a vásárlói kosarak is átalakultak. Ez sajnos számos bolt számára a korábbiakhoz képest alapvetően más működési feltételeket teremt" – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben, amiben ezzel a cég arra utal, hogy csökkent a vevők összköltése, az infláció miatt élelmiszert is kevesebbet vesznek az emberek, és jobban meggondolják, mit.

"A Pápai Hús zirci és ajkai üzlete is jó ideje veszteség mellett üzemelt. Ennek hátterében a már említett általános kiskereskedelemi nehézségek állnak, illetve fontos kiemelni, hogy a sertéságazat az elmúlt hónapokban különösen nehéz helyzetbe került. Az élősertés árak ugyanis a többi ágazatban tapasztaltnál jóval magasabbra emelkedtek – a 2022 év eleji szintekhez képest 2023 júliusára a duplájára szöktek fel –, majd a csúcsokról az árkorrekció is messze elmaradt a máshol érzékelhetőknél. Ez a helyzet éppen a kisforgalmú boltokat hozta a legnehezebb helyzetbe, hiszen a magas árakat csak részben lehet a fogyasztókra áthárítani. Ez éreztette hatását az említett üzletek esetében is. A következményeket társaságunk igyekezett kezelni, ám hosszú távon a működés nem volt fenntartható, ezért döntött a cég az üzletek bezárásáról" – közölték.

Kérdésünkre a cég azt is megírta, hogy az érintett dolgozók egy részének áthelyezéssel munkalehetőségeket kínált, míg a többiek esetében mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse őket. Egyébként, ahogy korábban írtunk róla, szinte családias hangulatot teremtettek a zirci pultok mögött állók, a törzsvevők barátként tekinthettek rájuk, tanácsokat kaptak tőlük a húsok, a hústermékek elkészítéséhez. Ez is sokaknak hiányozni fog, de az is igaz, hogy többen drágának tartották a zirci üzlet kínálatát.

"A vállalat további boltjai jól teljesítenek, a vázolt nehézségek ellenére érdemi fejlődést tudtak elérni. A jövőben továbbra is azon dolgozunk, hogy eredményesen, minőségi termékeket és szolgáltatást nyújtva, vevőink igényeit szem előtt tartva erősítsük a Pápai Hús hírnevét, optimalizálva a folyamatainkat, kiaknázva a lehetőségeinket" – hangsúlyozza a cég.