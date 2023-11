Ahogy már megírtuk, a veszprémi csomagolásmentes bolt közelében, azaz a Cholnoky Jenő utca és a Budapest út kereszteződéséhez egészen közel alakított ki a VKSZ Zrt. külföldi mintára szuper show boxot, azaz csereberepontot. Ide lehet hozni, ami nálunk feleslegessé vált, és kereshetünk itt olyasmit, amire szükségünk van. Laczkó Boglárka fenntarthatósági szakértő – mivel a közelben dolgozik – igyekszik ügyelni a működésére, és lapunknak elmondta, a többség rendet tart, akár hoz, akár visz valamit. A közelmúltban telt meg egyik napról a másikra olyasmivel a fedett a rész, ami nem oda való, ráadásul odaömlesztették. Kezelhetetlenné vált a helyzet. Az elvadult állapotból azonban csodás rendezettséget varázsolt egy hölgy, hálásak érte mindazok, akik használják az újrahasznosításnak ezt a módját.

Ilyen volt az elvadult állapot...

Forrás: Feltöltőpont

...és ilyen lett a csudarend a veszprémi cserebereponton

Forrás: Feltöltőpont

– Hosszú távon fontos, hogy mindenki jól használja a csereberepontot. Kérjük, hogy azt a mintát kövessék, ami most látható ezen az egyre kedveltebbé váló helyen! Gondoljanak másokra, akkor is, ha hoznak, akkor is, ha visznek valamit! Jöhet ide jó állapotú könyv, játék, konyhai eszköz, lakberendezési tárgy, működő szerszám, sporteszköz és háztartási kisgép. Nem ide valók azok a tárgyak, amelyek már rossz állapotban vannak, a veszélyes hulladékok és a bútorok, a textilek sem. Azért nem kerülhet ide ruha, cipő, mert nincs erre tér, és a hidegben belakhatják ezeket az állatok, a nedvesedés miatt pedig tönkremennek. Jobb, ha textilkonténerbe rakjuk ezeket, mert onnan válogatás után visszakerülnek a körforgásba – magyarázta el Laczkó Boglárka és hozzáfűzte: inspiráló az összefogás ereje, a közös munka, a rendezés élménye, reméli egyre többen csatlakoznak ehhez és megérzik ennek örömét, megértik előnyét.