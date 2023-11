Az óvodások karácsonyi segítő kezdeményezésének zárásaként Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke adta át a Csillagkert Balatonarácsi Református Óvodában Kálmán Csaba, a Magyar Református Szeretetszolgálat kurátora részére az intézmények által összegyűjtött játékokat, hogy azokat az alapítvány még karácsony előtt eljuttassa Kárpátaljára. A gyűjtést, illetve az átadást méltatta Steinbach József püspök, Kálmán Csaba, a református szeretetszolgálat kuratóriumi tagja, Alsóörs és Lovas lelkésze, Császár Attila, a Balatonarácsi Református Egyházközség lelkésze, a Csillagkert óvoda fenntartójának képviselője, Szabadi Edit, a Csillagkert Óvoda igazgatója és Bátki Dávid balatonfüredi lelkipásztor. Valamennyien kiemelték egyebek mellett Isten és a szeretet jelentőségét az életben. Az ünnepi gondolatok után szép műsort adott az óvoda énekkara és apróságai.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Magyar Református Szeretetszolgálat 2006-os fennállása óta évente több tízezer rászorulót támogat Kárpát-medence-szerte, mely szolgálathoz évről évre adományozók ezrei csatlakoznak. Az adventi időszakban több adománygyűjtést is hirdet az alapítvány, hogy az időseket, nagy családokat és kisgyermekeket egyaránt segíteni tudják karácsony ünnepéhez közeledve. Idén is meghirdette Kívánságlista programját az alapítvány, melynek keretében 1358 hazai, mélyszegénységben élő gyermek karácsonyi kívánságát válthatták valóra az adományozók november folyamán.

A kezdeményezést idén is kiegészíti és határokon átívelővé formálja négy Veszprém megyei óvoda összefogása, melynek köszönhetően 102 kárpátaljai kisgyermek karácsonya válhat örömtelibbé. A határon túli Tiszaágtelek, Badaló, Szolyva és Gút települések óvodásai egy-egy papírlapon juttatták el „karácsonyi angyalaiknak”, hogy milyen játéknak örülnének a legjobban. A balatonalmádi, balatonarácsi és a füredi református óvodába, valamint az alsóörsi Napraforgó óvodába járó gyermekek és családjaik pedig valóra váltották a kárpátaljai gyermekek álmát. A magyar óvodások által megvásárolt ajándékok pénzbeli értékénél is jelentősebb az a lelki értéke a kezdeményezésnek, hogy a határon túli gyermekek is érezhetik: számíthatnak az anyaországban élőkre, akik között a legkisebbek is szívükön viselik kéréseiket.