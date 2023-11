2019-ben Csikós Borbála, a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium idegen nyelvi munkaközösség-vezetője indította útjára a vetélkedőt. Mint mondta, a cél az volt, hogy az ország első és egyetlen idegen nyelvű tehetségkutató versenyét szervezze meg. A produkciókat az iskola aulájában mutatták be a diákok. A résztvevők az első napon megtekintették a város nevezetességeit, többek között az Esterházy-kastélyt, ahol Áldozó Tamás polgármester fogadta a tanulókat. A polgármester azt mondta, nagy öröm, ha a város iskolái kreatívak és képesek olyan újdonságokra, amelyekkel meg tudják szólítani az ország intézményeit. A gimnázium aulájában aztán négy kisfilm és tizenkét művészeti alkotás angol nyelvű bemutatásával kezdődött a fesztivál, amely másnap színpadi produkciókkal folytatódott.

– Tanítványaimmal korábban rengeteg versenyen vettem részt, és azt tapasztaltam, hogy mindegyik nagyon hasonló, főként vizsgajellegű, inkább az elméleti tudásra, mintsem az angol nyelv használatára helyezi a hangsúlyt – mesélte Csikós Borbála. – Ezen szerettem volna változtatni és életre hívni egy olyan eseményt, amely ingyenes, rengeteg programot kínál, és ahol a diákok kreatív módon tudják használni a nyelvtudásukat. Fokozottan figyeltünk arra, hogy külön értékeljük a két tannyelvű iskolákat, a szakgimnáziumokat és a kategóriákat is, volt vers és próza, szólóének, kamaraprodukció, szinkron, jelenet, művészeti kategória és kisfilm is.

Csikós Borbála elmondta, akkora az érdeklődés a fesztivál iránt, hogy létszámstopot kellett hirdetniük, így is alig fért bele minden program a két napba.

– Örömmel tapasztaltam, hogy civilektől rengeteg felajánlást kaptunk, az önkormányzat, a Pápai Tankerület és az amerikai nagykövetség is mindenben a segítségünkre volt. Nem titkolt célom, hogy a közeljövőben Pápán megszervezzem a Helikon idegen nyelvű mását, mert sok tehetséges diák van, és nagy az igény az ilyen típusú nyelvi versenyekre.

A fő szervező hozzátette, a verseny kiemelt célja, hogy a diákok és tanárok között egy értékes, használható kapcsolati háló alakuljon ki, ezért közösségi programokat is szerveztek a diákoknak, és workshopokat is tartottak a tanároknak a rendezvény alatt, ahol egymást is megismerve szoros kapcsolatot tudtak kialakítani egymás és iskoláik között.

Mint megtudtuk, 21 középiskolából közel 150 résztvevővel zajlott a vetélkedés, Pápa mellett érkeztek többek között Budapestről, Pécsről, Székesfehérvárról, Kőszegről, Győrből és Veszprémből is. A zsűri 36 díjat osztott ki, a kreatív művészeti alkotások közül a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium Hungarian Nights című kisfilmje, valamint a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium Mamma Mia! száma érdemelte ki a legkiemelkedőbb produkcióknak járó különdíjat.