35 ezer épített és 10 ezer négyzetméternyi szabad terület megújulásába, valamint a veszprémi várnegyed beruházás részét képező 18 műemléki épület munkálatainak egy részébe engedett bepillantást a projektért felelős Veszprémi Főegyházmegye idén. A 2020 és 2025 között zajló fejlesztés első üteme májusban lezárult: megújult és ismét látogathatóvá vált a Szent Mihály Főszékesegyház, a Körmendy Ház, valamint a Biró-Giczey Ház. Az ötéves beruházás kivitelezését egyedülálló módon úgy időzítették, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kapcsolódva a látogatóknak lehetőségük nyíljon a várnegyed megújulásába betekinteniük – ez idő alatt a munkálatok szándékosan lassabb ütemben haladtak.

A Work in Progress 2023 kiállításokkal és vezetett vársétákkal várta az érdeklődőket, ugyanakkor – ezekhez kapcsolódva – számos szakmai előadást és szakmai bemutatót is tartottak. A helyszínre látogatók az úgynevezett sisakos túrák keretében a kivitelezés és a műemléki munka kulisszatitkaiba tekinthettek be. A programsorozatnak köszönhetően – teljesen biztonságos körülmények között – olyan épületekbe is beléphettek, mint a Szent István Templom (ferences templom), a Szent György Kápolna, a Gizella Kápolna, vagy az Érseki Palotában található érseki kápolna is, amelyek kivitelezése majd csak 2025-ben fejeződik be. A WIP ’23 programsorozat keretein belül eddig 350 vársétát tartottak, ezeken több mint 7000 ember vett részt. A tematikus várséták összideje közel 400 óra – ez annyi, mintha legalább 114-szer megnéznénk az Ben Hur mozifilmet.

A vársétákon közel 100 meghívott csoport is részt vett, köztük több szakmai szervezet és intézmény delegációja járt a várnegyedben – megfordultak itt többek közt az Országos Főépítészi Konferencia munkatársai, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem több tanszékének képviselői, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az ELTE restaurátor hallgatói, valamint a Nemzeti Múzeum szakemberei is. Május óta több egyházi küldöttséget is fogadtak, emellett számos veszprémi intézmény képviselője is megismerkedhetett a beruházás részleteivel. 2023 szeptemberének kiemelt országos eseménye volt a KATTÁRS (Katolikus Társadalmi Napok), aminek ugyancsak a várnegyed adott otthont. A négynapos rendezvényen közel 3000 ember látogatott el a várnegyed megújuló épületeibe.

Fotó: Nagy Lajos

A WIP ’23 vársétáin túl több épületben (pl. Körmendy Ház, Biró-Giczey Ház) kiállítások várták az érdeklődőket. A különleges program keretében a vársétákra és a tárlatokra 2023-ban közel 30 ezren látogattak el. Az Érseki Turisztikai Központ felhívta a figyelmet: a harmincezredik látogatót még várják, így érdemes kihasználni a novemberi és decemberi szép, napsütéses napokat, és még az idén ellátogatni a várnegyedbe.

2024-ben a kivitelezés belső és restaurátori munkákkal folytatódik. Többek között megújul a Szent Mihály Főszékesegyház altemploma, folytatódnak a restaurátori munkák az Érseki Palotában található érseki vagy úgynevezett Koller-könyvtárban, a Gizella Kápolnában kő- és festőrestaurátori munkák várhatók, a Szent István és a Szent Imre Templomban, illetve a Szent József Házban, a Kanonoki Házban és a Körmendy Házban is dolgoznak majd a festőrestaurátorok. A várnegyed a hétköznapokon a késő délutáni órákban, illetve péntek délutántól vasárnap estig lesz látogatható gyalogosan. Az idei évben tapasztalt pozitív visszajelzésekre és a nagy sikerre való tekintettel 2024-ben új tartalmakkal, új módon, és a látogatók számára új, megnyitott helyszínekkel folytatódik a Work in Progress sorozat, immáron WIP ’24 néven.