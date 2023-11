A szakrendelő jelenlegi működését Steiner Péter osztályvezető, gyermekpszichiáter főorvos vázolta, kiemelve, a nevelés nemcsak teher és munka, de fontos örömforrás is. Ismertette a gondozás négy évtized alatt történt bővülését, differenciálódását, a jelenlegi infrastruktúrát, az uniós projekt keretében kibővített diagnosztikai eszközkészletet, informatikai hátteret. Szólt a terápiás munkát segítő hangszigetelt szobák fontosságáról, s elmondta, ma négy gyermekpszichiáter szakorvossal, klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, családterapeutával, gyógypedagógusokkal és szociális munkással dolgoznak, de a más szakemberekkel való folyamatos konzultáció révén a betegutak nehezebben áttekinthetők. A felnőtt kórképek sokszor fiatal korban jelentkeznek, amiben a tartós környezeti stressznek igen nagy a szerepe. Arról is szólt, nem csupán a genetikai adottságok hatnak a környezetre, utóbbi is hatással van a gyermekre, de ha támogató környezetbe kerül, mindez visszaáll életkorának megfelelő fejlődési pályára, ezeket a szempontokat adatgyűjtéskor kiemelten figyelembe veszik. A család szerepe mellett a civil szervezetek, segítő csoportok munkáját ugyanúgy fontosnak tartja.

A szakmai délelőtt esetbemutatásokkal folytatódott, végül a jövőbeni kapcsolatok ápolásáról, építéséről esett szó.