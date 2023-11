November első hétvégéjén a Déli pályaudvaron komplex karbantartást végeznek. A korlátozás miatt szombaton és vasárnap szünetel a vonatforgalom az állomáson, a vonatok nagyrésze a Déli pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldre érkezik és onnan indul a vidéki, elővárosi célállomások felé – közölte a MÁV.

November 4-én és 5-én a Déli pályaudvar nem indít és nem fogad vonatokat, de a változás érint néhány péntek esti és hétfő hajnali vonatot is. A Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld állomás között egész nap pótlóbuszok közlekednek, hajnaltól késő estig félóránként indulnak. A megváltozott menetrendek már elérhetők a MÁV honlapján, valamint a menetrendi keresőkben és a MÁV applikációban is.

A Budapest-Székesfehérvár-Szombathely vonalon szombaton és vasárnap a Bakony, a Göcsej és a Citadella InterCity-k a Déli helyett a Keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. Szombaton és vasárnap a Déli pályaudvarról 21 órakor Ajkára és a 22 órakor Veszprémbe induló személyvonat (968, 9068) csak Kelenföldtől közlekedik, a Celldömölkről 4:39-kor Budapestre induló személyvonat (9009) végállomása is Kelenföld.

Péntek este a Zalaegerszegről 17:49-kor és 19:49-kor induló Göcsej InterCity (IC 963, IC 951), valamint a Szombathelyről 18:35-kor induló Bakony IC (IC 901) a Déli helyett már a Keleti pályaudvarra érkezik.

Hétfő reggel az eredetileg a Déli pályaudvarról 5 órakor Zalaegerszegre induló Göcsej IC (IC 950) és a 6 órakor a Szombathelyre induló Bakony IC (IC 900) még a Keleti pályaudvarról indul.

A tapolcai sebesvonatok Budapest-Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Reggel a Balatonfüredről 5:51-kor induló személyvonat (9749) csak Kelenföldig közlekedik.