Az innovációs díjat és a fenntarthatósági díjat Polgárdy Imre, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés elnöke adta át Dobosi Dánielnek és Egly Márknak, a családi gazdaság, illetve a borászat területén nyújtott kimagasló teljesítményért. Az egyesület által alapított Tóth Béla-emlékdíjat Szabados Zsuzsanna, az egyesület korábbi munkaszervezet-vezetője vehette át hosszú éveken át tartó fáradhatatlan munkája elismeréseként az emlékdíj névadójának fiától.

Az ünnepség természetesen arra is jó alkalmat nyújtott, hogy az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület elnöke, Rédei Zsolt visszatekintsen a szervezet megalapítása óta eltelt 15 évre. Mint mondta, jó érzés látni, tudni, hogy az egyesület továbbra is fejlődőképes, van utánpótlás, és tervekben sem szenvednek hiányt. Ezt a rendezvényen megjelent mintegy kétszáz vendég, tagok, együttműködő partnerek, segítők, a munkaszervezet szakemberei már puszta jelenlétükkel is megerősítették. Az elnök összefoglalója, illetve az alkalomra készült rövidfilm szép összegzést adott arról a rengeteg munkáról, ami ebben a másfél évtizedben megvalósult.

Az egyesületet 2008-ban 134 civil szervezet, vállalkozás és önkormányzat hozta létre. Ma tagjainak száma 349, ami 77 civil szervezetet, 216 vállalkozást és 53 önkormányzatot takar. A társadalmi szervezet Veszprém vármegyében több mint 1000 négyzetkilométeres területi lefedettséggel dolgozik, és az elmúlt 15 év során széles körű tapasztalatokat szerzett és kiemelkedő eredményeket ért el a fenntartható vidékfejlesztésben. Napjainkban szakértői szinten képes a vidékfejlesztés stratégiai tevékenységének részeként a helyi értékek feltérképezésére, megőrzésének támogatására, valamint a Balaton-felvidék szellemi örökségének védelmére és népszerűsítésére. Komoly eredményekkel büszkélkedhetnek a helyben előállított termékek és szolgáltatások ismertségének növelése, értékesítésének támogatása, valamint a helyi turisztikai kínálat színvonalának és összehangoltságának erősítése terén.

Fotó: Szijártó János

Kilenc évvel ezelőtt hozták létre és azóta is sikerrel működtetik a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyet, amely Magyarország talán legsikeresebb térségi védjegye. Rédei Zsolt beszédében hangsúlyozta, hogy egyesületük munkája jelentős mértékben javította a Balaton-felvidék hazai és nemzetközi kulturális, valamint turisztikai ismertségét, ezzel együtt pedig segíti új munkahelyek teremtését, és konkrét céljuk a fiatalok helyben maradásának segítése.

Az elnöki köszöntő és visszatekintés után Éltető Védjegyeket adtak át, majd a borkóstolóval, helyi termékek bemutatójával és nívós komolyzenei koncerttel egybekötött ünnepi vacsora következett, amely már a kötetlen beszélgetésnek, a tapasztalatok kicserélésének is remek lehetőséget biztosított.