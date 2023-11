A Brusznyai-emléktábla előtt gyülekeztek a veszprémiek, civilek és politikusok, hogy újra felidézzék a borzalmak idejét. A gyászünnep szónoka, Soltész Miklós – a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke – emlékeztetett rá, hogy milyen folyamat vezetett 1958. január 9-ig, amikor a veszprémi középiskolai tanárt, a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács elnökét, Brusznyai Árpádot kivégezték. Első fokon „csupán” életfogytiglani börtönre ítélték azért, amit nem követett el, majd 1957. július 2-án, a szocialista párt politikai bizottságának ülésén elhangzott: „nem tartunk még ott, hogy nagylelkűséget tanúsítsunk”. Mint mondta, szerte az országban akadtak bosszúszomjas „papjánosok”, akiknek semmilyen ítélet nem volt elég szigorú, buzgón dolgoztak a legsúlyosabb büntetésért. 1958. július 17-én Apró Antal, aki bejelentette Nagy Imre és két társa kivégzését, „a nép méltó bosszújáról” beszélt. Tíz- és százezreket, a családjaikat érte el a bosszú. Az elkövetők pedig sem ezért, sem a szovjet hadsereg behívásáért máig nem kértek bocsánatot, sőt az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének ötvenéves évfordulóján is megmutatkozott a nemzethez, a hazához való sajátságos viszony. – Bár november 4-e a forradalom és szabadságharc leverésének volt a napja, mégis gyönyörű és felemelő ünnepként kell számon tartanunk, olyan ünnepként, ami a hazaszeretetről szól – fejezte be beszédét a szónok, majd köszönetet mondott a veszprémieknek, akik túlélték a vészkorszakot, és azoknak is, akik fenntartják az emlékezetet.