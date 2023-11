A több mint 2,3 milliárd forint pályázati támogatást élvező projekt hivatalos zárását csütörtökön délelőtt tartották a helyszínen. Az ünnepélyes megnyitót később, várhatóan a tavaszi időszakban rendezik majd.

A projektzárón először Molnár Mihály pályázati referens ismertette a beruházás főbb elemeit, s áttekintést adott a kivitelezés mérföldköveiről, majd Krisztin N. László polgármester fogalmazta meg gondolatait Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése kapcsán. A teljes projektről Brájer Éva, a Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (BTTF) vezérigazgatója tájékoztatta a rendezvény résztvevőit. A BTTF a badacsonytomaji képviselő-testület tavaly augusztusi döntése alapján vette át a Tátika épület és környezetének beruházásokra vonatkozó költségvetési tételeit és ezzel a projekt végrehajtásának feladatait, de a konzorcium vezetését, a pályázat korábbi benyújtójaként, továbbra is Badacsonytomaj önkormányzata látta el.

Fotó: Szijártó János/Napló

Mint elhangzott, az épület alsó szintjén információs iroda, turisták fogadását, várakozását szolgáló közösségi tér jött létre a szükséges kiszolgálólétesítményekkel együtt, a felső szinten pedig színvonalas étterem kezdte meg működését. A projekt azonban nemcsak magát az épületet, hanem annak környezetét is megújította. Így az alsó bazársor korszerű fogadóterületként újult meg családbarát elemekkel kiegészítve. Brájer Éva arról is szólt, hogy a Tátikához kapcsolódó tartalom is kiemelten fontos számukra, így terveik szerint a létesítmény a jövőben a szőlőhegy és a borászok tevékenységének is hírmondója lesz. Ennek jegyében a vendégek az épület bejárásán túl helyi borászokkal készített interjúkat is megtekinthettek.