Ha tudja az olvasó, hol a Sörház lépcső, s lefelé halad, a korlátot megkerülve vagy jobbra fel, vagy balra le, vagy a szemközti Thököly utcán haladhat tovább. Tegye azt, és kerülje csak meg a nemrég felújított Auer-házat! Talál mellette pár lépcsőt jobbra. Helyben vagyunk. Itt kezdődik a misztikus Kereszt utca.

A Cserhát szanálása után már nem találtuk meg azt a szabálytalanságot, amire számítottunk, az utca jócskán lerövidült, eleje is, vége is lépcső lett, s ma csak néhány lépés az egész. Viszont rejteget egy csodás kis házikót, s mellette egy emeletes épületet, amit a 90-es évek elején üzletházzá alakítottak át. Na jó, azt még számoljuk hozzá, de úgy sem lehet hosszabb ötven méternél az utca, bár régen a mai nagy postánál húzódott, a mostani utca pedig beépített terület volt. Mi, gyerekek még láttuk a saroképület üzletház előtti mivoltát, de a misztikus helyet, a térkép ábrázolta zeg-zugokat már nem. Mégis, összességében itt is meghagytak valamit a Cserhátból.

