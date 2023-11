– Sokan úgy gondolják, hogy olyan visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, amelyek a Balatont egyfajta Floridaként értelmezik, és eszerint a tó a jómódú budapesti nyugdíjasok kikapcsolódási helye lesz. De mégis én tíz körömmel kapaszkodnék abba a gondolatba, hogy hátha sikerül összefogással olyan lépéseket tenni, amely megőrzi a Balatont, azon belül Szigligetet lakóhelyként is. Mert üdülőhelyként nem, csak lakóhelyként maradhat fenn egy falu. Ahol pedig ilyen szép terek jönnek létre, mint a Pipitér köz, a házakat igényesen újítják fel, s maga a település is ennek szellemében éli életét, akkor még megmarad a remény, hogy Szigliget és számos tóparti falu még sokáig lakóhely is marad – mondta Navracsics Tibor. A miniszter hozzátette, bízik abban, hogy a helyi fiatalok meg tudják majd venni az itteni házakat, Szigligeten alapítanak családot, és ugyanitt találnak munkahelyet.

A szép számmal összegyűlt érdeklődőket Balassa Dániel polgármester és Brájer Éva, a Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (BTTF) vezérigazgatója is köszöntötte.