A mesterképzés célja a magas szintű szakmai fejlődés biztosítása, egy mestervizsga alapos felkészülést igényel, ezért köszönet illeti a szakmai felkészítőket, oktatókat. A Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Markovszky György a mesterlevelet frissen átvevők, mind pedig oktatóik, segítőik közös ünnepének nevezte az alkalmat. Elmondta, történelmünk sok vargabetűt adott, részben színvonalas oktatásunkat is ellehetetlenítették, holott a magyar mesterképzés Európában is rangot vívott ki egykor. – Valaha többet jelentett egy mesterlevél, mint egy diploma. Az, hogy egy fiatal szakember végigjárja a kontinenst és hazatérve mesterként képes dolgozni, napjainkban különösen felér két-három diplomával. Mára eljutottunk odáig, hogy a szakmáknak újra növekvő rangjuk, tekintélyük van, ugyanakkor a mesteroklevél kötelezi is gazdáját arra, hogy továbbadja tudását, és tanulókat fogadjon – mondta el. Majd egy ausztriai példát hozott fel az elnök. – Szomszédunkban a szülők várják azt, hogy gyermekeik elsajátítsák a családban öröklődő mesterséget, és idővel átvegyék a családi vállalkozást. Mi viszont még az elmúlt hetven év hibáit próbáljuk helyrehozni, és megvalósítani, hogy a felnövő generációk ne csupán a bizonyítványt szerezzék meg, hanem a szükséges készségeket, képességeket is. A most mesterré válóknak azt kívánom, feleljenek meg mindannak, amit esküjükkel fogadnak – mondta el.

Csizmadia László, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozat alelnöke a komoly és szép vizsgáról szólt, amin már túl vannak a friss mesterek, ez biztosítja számukra a fejlődést, és lehetőséget ad magasabb szinten foglalkozni a fiatalokkal, az utánpótlással. – Magyarországon évszázados hagyományai vannak a mestervizsgáztatásnak, a cím megszerzése a magas szakmai tudást tükrözi, a mesterlevél egyes területeken feltétele is az önálló munkavégzésnek, a vállalkozás indításának – tette hozzá.