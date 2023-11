Erről Végh László polgármester tájékoztatta lapunkat. Mint mondta, eredetileg arról volt szó, hogy a Kossuth utca egyik felén aszfaltozzák majd a járda egy szakaszát, aztán menet közben módosult a terv, így a Deák Ferenc utca és a Kossuth utca másik fele is bekerült a felújítandó részbe. A Deák Ferenc utca már elkészült, a Kossuth egyik oldala is, és a másik felén is dolgoznak a szakemberek. A kivitelező szerint november végéig befejeződik az összességében mintegy 25 millió forintos projekt.

- Sokan panaszkodtak már a járdára, az öreg fák gyökerei és az idő sajnos kellő módon leamortizálta a felületet, ami most végre megújulhat. Ami a belvárosi épületek homlokzatait illeti, azokra is ráférne a felújítás. Tárgyaltunk már róla, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor a jövő év tavaszán az említetthez hasonló konstrukcióban azok is sorra kerülhetnek - tette hozzá Végh László.