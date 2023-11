A tanulmányi versenyek díjait Bajner Imre igazgató adta át a gyerekeknek

Fotó: Szijártó János/Napló

A hagyományos programban ezúttal is volt alapműveleti matematikaverseny, angol kiejtési verseny, hungarikumvetélkedő, olvasás, népdaléneklés, asztalitenisz, de az iskolai hagyományokat folytatva matematika "testépítő" versenyt is hirdettek és versírásban is összemérték tudásukat a diákok. A rendezvénysorozat pénteken az ünnepélyes eredményhirdetéssel, díjkiosztóval zárult, ahol Vighné Varga Odett igazgatóhelyettes köszöntötte a résztvevőket.

Az alsósok népdaléneklési versenyében kiemelt arany minősítést kapott a Bárdos iskola 3. z osztály csapata (Fürst Áron, Nagy Abigél, Szollár Eliza) és a 4. z osztályos együttes (Gombkötő Kata, Istenes Luca, Labovszky Szonja). Felkészítőjük Sellyei-Cseh Ágnes. A felső tagozatosok versengésében kiemelt arany minősítést kapott szóló kategóriában Szabó Vivien, Balogh Vivien és Domján Bendegúz (Bárdos Székhelyintézmény), felkészítőjük Király Eszter. Kiemelt arany minősítést ért el kisegyüttes kategóriában Farkas Regina, Jancsek Lili, Pál Ramóna (Tatay Sándor Általános Iskola, felkészítő Németh Nikoletta), valamint Balázs Lilla, Novák Berta és Szabó Anna Mária a Bárdos Lajos Székhelyintézményből (felkészítő Király Eszter).

A matematika alapműveleti versenyt idén is a 2. osztályosoknak rendezték meg. Itt a legjobb eredményt Fáncsi Kristóf (Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola, felkészítő Horváth Csabáné) érte el, második lett Kovács Levente (Bárdos Székhelyintézmény, felkészítő Szijártó Miklósné), a harmadik helyet Szabó Csenge (Bárdos Székhelyintézmény, felkészítő Szijártóné Lovász Gabriella) szerezte meg.

Az olvasási versenyen 4. osztályos tanulók vettek részt, ahol Fekete Borbála (Nagyboldogasszony iskola, felkészítő Kormányos Ildikó) lett az első. A második helyen Ágh Rebeka (Bárdos Székhelyintézmény, felkészítő Kiss Tünde), a harmadikon Richter Gergő (Bárdos Székhelyintézmény, felkészítő Szombati Ágnes) végzett.

Fotó: Szijártó János/Napló

Az 5-6. évfolyamosoknak rendezett angol kiejtési versenyt Ferenczi Botond nyerte (Batsányi Tagintézmény), a második helyet Boer Petra (Batsányi Tagintézmény), a harmadikat Székely Szofi (Bárdos Székhelyintézmény) szerezte meg. A 7-8. évfolyamosok között Farkas Máté (Batsányi Tagintézmény) bizonyult a legjobbnak, Körmendi Tiara (Bárdos Székhelyintézmény) második, Kitli Jázmin (Bárdos Székhelyintézmény) harmadik lett.

A Bárdos-napok részét képezte a 4. évfolyamosok részére rendezett Hungarikum vetélkedő, amit a Batsányi Tagintézmény csapata nyert meg (Hatos Petra, Dobó Annamária, Puskás Máté, Horváth-Wágner Máté, felkészítő Varga-Gerencsér Viktória). A második helyen a Tatay Sándor Általános Iskola (Rétai Csenge, Molitor Lena, Kalincsák Norisz, Peresztegi Soma Nimród, felkészítő Farkas Csilla) végzett, a harmadikon a Bárdos Székhelyintézmény (Csetey Máté, Nagy Zsombor, Soós Levente, Richter Gergő, felkészítő Szombati Ágnes).