Az alacsony hőmérséklet számos állatfajra jelentős hatással lehet, beleértve a háziállatokat, a haszonállatokat és a vadon élő állatokat is, ezért ebben az időszakban fokozott figyelmet igényelnek, nyilatkozta Ovádi Péter, állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Azt mondta, a tél beköszöntével egyre hidegebb idő érkezik, és ezzel együtt nő az állatokra nehezedő kihívások száma. Az állatok, különösen azok, melyek kint élnek, különleges figyelmet igényelnek a mínuszokban.

-A hideg időjárás számos veszélyt rejthet magában kedvenceinkre nézve, és ebben az időszakban kifejezetten fontos, hogy mindannyian tegyünk az állatok védelméért, tette hozzá a kormánybiztos. Megjegyzete, a hidegben különös figyelmet kell fordítanunk a menhelyeken élő állatokra is. A hidegben az állatok nagyobb energiát igényelnek a testhőmérsékletük fenntartásához, mely különös kihívást jelenthet a menhelyeken. A közösségi összefogás kulcsfontosságú a civil állatvédő szervezetek és az általuk gondozott gazdátlan állatok megsegítésében. Mindenki segíthet, legyen szó anyagi támogatásról, önkéntes munkáról, vagy csak a társadalmi tudatosság növeléséről. Minden kis hozzájárulás számít, és közösen sokat tehetünk az állatok jóllétéért a téli hónapokban is.

-Az állatok iránti megfelelő gondoskodás mindannyiunk felelőssége. A hideg hónapokban különösen fontos, hogy az állatok számára biztosítsunk megfelelő védelmet és támogatást, fogalmazott Ovádi Péter.

Egy tótvázsonyi lovasudvarban takarót tesznek a lovakra a hidegben, és rendszeresen öntenek a kutyáknak friss vizet, mert az hamar befagy télen

Fotó: Kovács Erika / Napló

-A hűvös levegő nagyfokú egészségügyi kockázat lehet az állatok számára – hangsúlyozta dr. Koska Hedvig, állatorvos. Kiemelte, a hipotermia, az alacsony testhőmérséklet és a fagyás, a testrészek fagyás miatti károsodása komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a rövidebb szőrű vagy kisebb testű állatoknál. A hideg fokozhatja a meglévő egészségügyi problémákat, mint például az ízületi gyulladást. A hipotermia és a fagyás kockázata mellett a hideg időjárás növelheti a légúti betegségek előfordulását is, különösen zsúfolt körülmények között. Hűvös időben az állatok viselkedése is megváltozhat. Számos állat több időt tölt pihenéssel, kevesebb energiát használva. Ebben az időszakban fontos biztosítani a megfelelő táplálékot és a menedéket a számukra, hogy fenntarthassák testhőmérsékletüket, energiaszintjüket. Kiemelten fontos, hogy az állattartók megfelelő előkészületeket tegyenek a hidegben. Így biztosítsanak megfelelő szigetelésű vagy fűtött menedéket, valamint a rendszeres állatorvosi ellenőrzéseket, különös figyelemmel a hideg időszakban fokozottan érintett egészségügyi problémákra. Gondoskodjunk arról is, hogy folyamatosan hozzáférjenek a friss ivóvízhez. Ez létfontosságú, mivel a 0 fok alatti hőmérsékletben a víz megfagyhat, ami megakadályozhatja az állatokat a szükséges hidratáció elérésében.

-Sokan azt gondolják, hogy télen a külső élősködők eltűnnek, ez nem teljesen igaz, emelte ki az állatorvos. Hozzátette, egyes élősködők, mint például a kullancsok, továbbra is aktívak az enyhe télben. Ezért fontos, hogy rendszeresen alkalmazzunk megelőző kezeléseket, mint például a külső élősködők elleni szereket, hogy megóvjuk kedvenceinket a paraziták terjesztette fertőzésektől.