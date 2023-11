– Az egyik legkönnyebb és legnehezebb témát kaptam, hiszen a lokálpatriotizmusról és magamról kell beszélnem – nyilatkozta a veol.hu-nak Ovádi Péter a rendezvény előtti pillanatokban. – Talán az egyik legnehezebb dolog arról beszélni, hogy miért érzem magam veszpréminek, hiszen engem tényleg minden ideköt. Teljesen veszprémi vagyok. Ha végigkísérem eddigi életutamat – bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola, majd az egyetem – tényleg minden ideköt. Ez igaz a barátokra, és természetesen a családra is. A képviselő szerint veszpréminek lenni kitüntető dolog.

– Aki veszprémi, az mindig veszprémi marad. Mi hisszük, és tudjuk, hogy ennek a városnak pozitív energiái vannak. Olyanok, amelyek itt tartják az embert. Ezért is váltak az álmaink valóra, amikor Európa kulturális fővárosáról álmodoztunk, hiszen Debrecennel, és Győrrel kellett megvívnunk, mint Dávid és Góliát harcában – fogalmazott.

Ovádi Péter hozzátette, nagyon sok értékes ember van Veszprémben, amire nagyon büszkének kell lenni. Sokan, sokat tesznek a városért, ezért is tudnak a veszprémiek ilyen gyönyörű helyen élni.

– Érdekes, de nemrég tudatosult bennem, hogy amikor azt kérdezik tőlem: honnan jössz, mindig büszkén mondom, hogy Veszprémből. Igazából dózsavárosi vagyok, mert még Veszprémen belül is vannak identitások. Elmondom majd az előadásban azt az élményemet is, hogy milyen volt az érzés, amikor először és egyedül mehettem át a hídon. Büszke vagyok arra, hogy mindent Veszprémben éltem meg – emelte ki.

Megkérdeztük: a politikus mellett mennyit mutat meg még magából az esten?

– Remélem azt az életemet is meg tudom mutatni, amiben a sport, a család és az otthon fontos. Az, hogy milyen vagyok. Számomra nagyon fontos az, hogy csapatban gondolkodom, mert jó közösségben nőttem fel, és ehhez sokat adott a futball is. Hiszem, hogy Veszprém egész közössége is egy nagy csapatként tud működni, amiben nagyon jó dolgozni. A képviselői munka egy szolgálat, és aki Veszprémet szolgálhatja, az boldog ember kell, hogy legyen – tette hozzá.