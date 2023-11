Amint az a méltatásban elhangzott, Erzsébet személye és munkássága megtestesítője mindannak, amit a lelkes, szolgálat- és tettre kész civil önkéntességhez és lokálpatrióta elköteleződéshez társítunk. A díj névadójához, Óvári Ferenchez hasonlóan Töltési Erzsébet is rengeteg szálon kötődik Balatonalmádi civil egyesületeihez, kezdeményezéseihez. Felsorolni is nehéz, hány olyan civil szervezet vagy program van Balatonalmádiban, amelynek aktív tagja, mozgatója, szervezője. A tevékenységek Zsóka számára a városért és annak közösségéért végzett szolgálatot jelentik.

Forrás: önkormányzat

Titkárként dolgozik a Honismereti és Városszépítő Körben, ahol olyan, városszerte népszerű eseményeket szervez lelkes csapatával minden évben, mint a villa- és templomséták, várostakarítás, tojásfaállítás, templomok éjszakája. Töltési Erzsébet szociális érzékenységét is igen sokan ismerik, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat balatonalmádi és fűzfői csoportját vezeti. Most a rászoruló gyerekeknek készítenek csomagokat, tartós élelmiszert gyűjtenek, adományokat fogadnak. 280 segítségre szoruló család sorsát követik, szívesen dolgozva együtt más civil szervezetekkel. A Balatonalmádiban létesült kerékpáros ima- és pihenőhely kezdeményezője és fő adományozója volt. Sokan ismerhetik őt a város vegyes karából, a Gaudium Kamarakórusból és a szenior pingpongklub elnökeként. Amilyen önzetlen mecénása volt a cselekvő akaratnak Óvári Ferenc, annyira illik ez a meghatározás Töltési Erzsébetre is. Egész élete azt a városáért és annak közösségeiért tenni akaró és cselekvő polgárt példázza, amely méltó nagy elődje szellemi örökségéhez.